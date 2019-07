Schwetzingen. (pol/van) Rund 20 Tage nach einem Unfall in der Schlossstraße/Zeyherstraße ist eine Frau nun verstorben.

Der Unfall ereignete sich am Dienstag kurz nach 11 Uhr. Die Frau war mit ihrem Rollator unterwegs gewesen, als sie von dem Renault eines 68-Jährigen erfasst wurde. Dieser war von der Schlossstraße auf Höhe des Pigageplatzes nach links abgebogen. Die ältere Dame wurde dabei offenbar so schwer verletzt, dass sie am heutigen Dienstag im Krankenhaus verstarb.

Der Verkehrsunfallaufnahmedienst sucht nun nach weiteren Zeugen des Unfalls und bittet diese, sich unter der Rufnummer 0621/174 4045 zu melden.