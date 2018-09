Von Sebastian Blum

Schwetzingen. Unbekannte haben in der Nacht zum Mittwoch die Unterführung zur Kurfürstenstraße mit blauer Graffiti-Farbe verunstaltet. Die Stadt hat sich entschieden, den Vorfall auf Facebook zu posten - und bekam ausgesprochen rigorose Reaktionen der Bürger. Nicht wenige forderten die Video-Überwachung des Bereichs, manche bezeichneten die Unterführung gar als "Brennpunkt".

Die Stadt sieht das anders und wird den Forderungen nach Kameras nicht nachkommen. Zur Video-Überwachung an besagter Unterführung formulierte Wirtschaftsförderer Wolfgang Leberecht "ein klares Nein, weil das kein Brennpunkt ist". Die Überwachung öffentlichen Raums durch Kameras würde nur unter ganz bestimmten Gesichtspunkten möglich sein. Es gebe klare Anforderungen von Bund und Land.

Videoüberwachung an der Unterführung zur Kurfürstenstraße? Die Stadt erteilt dieser Forderung eine Absage. Foto: zg

Tatsächlich setzt der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-Württemberg, Stefan Brink, eine hohe Messlatte für Kameras im öffentlichen Raum. Auf der Internetseite der Behörde heißt es: "Videoüberwachungstechnik darf nur unter strikter Beachtung des Erforderlichkeits- und Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes eingesetzt werden.

Voraussetzung ist, dass Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass das zu schützende Rechtsgut oder Objekt gefährdet ist und keine Anhaltspunkte dafür bestehen, dass schutzwürdige Interessen der Betroffenen überwiegen." In den meisten Fällen tun sie das allerdings.

Das Stichwort lautet hier: Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Um eine Videoüberwachung zu rechtfertigen, müsse es "bereits zu entsprechenden Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten von erheblicher Bedeutung gekommen sein", so die weitere Erläuterung der Landesbehörde. Leberecht und die Stadt stellen sich hinter die rechtliche Argumentation. "Die Schmierereien sind kriminell, das ist Sachbeschädigung und kein Kavaliersdelikt."

Die Verunstaltung der Unterführung sei ärgerlich für die Stadt, den Bauhof und letztlich die Bürger. Videoüberwachung an dieser Stelle sei aber aufgrund der hohen Hürden und der vergleichsweise einfachen Straftat nicht möglich. Leberecht ist außerdem der Meinung, Kameras seien generell "keine Lösung für das Thema Vandalismus".

Beschädigungen öffentlicher Gebäude, Kunstwerke oder Freizeitbereiche wie der alla-hopp!-Anlage ziehen häufig Forderungen nach Video-Überwachungen nach sich. Die einzigen Kameras in Schwetzingen - abgesehen von der Webcam der Schwetzinger Zeitung, die rund um die Uhr den Schlossplatz filmt - hängen am Bahnhof bei den Radständern.

"Allerdings ist das passive Videoüberwachung", erklärt Leberecht. Die Kameras würden zwar Bilder einfangen, diese aber lediglich auf einem Speicher sichern. Nur die Polizei hat darauf Zugriff - und auch nur im Verdachtsfall.

Die blaue Farbe an der Unterführung zur Kurfürstenstraße ist indes wieder beseitigt. Nach den Angaben Leberechts handelt es sich dort um polierten Granit, also Naturstein. Der Bauhof musste gemäß Facebook-Post der Stadt zwar stundenlang arbeiten, konnte die Farbe aber letztlich entfernen. Das sei die "gute Nachricht" bei diesem Vorfall, so Leberecht.

"Die Stadt darf sich davon nicht abschrecken lassen", sagte er weiter und erinnerte an die lebensgroße Figur eines Radfahrers vor der St. Pankratiuskirche, die erst kürzlich mutmaßlich Opfer von Vandalismus wurde.

"Wir wollen mit Selbstbewusstsein schöne Sachen in den öffentlichen Raum stellen", macht Leberecht klar. Im Stadtgebiet verteilt befinden sich über 40 Kunstwerke - den Schlossgarten ausgenommen. Keins davon wird von einer Kamera überwacht.

Info: Informationen zu Kunstwerken und Objekten im öffentlichen Raum gibt es auf der Internetseite der Stadt unter www.schwetzingen.de. Informationen zur Videoüberwachung unter www.baden-wuerttemberg.da-tenschutz.de