Ludwig Karg (l.) von der B.A.U.M. Consult übergab das 167-seitige Klimaschutzkonzept an Oberbürgermeister René Pöltl. Foto: Lenhardt

Von Sebastian Blum

Schwetzingen. Gute Tage für die Grünen erkennt man im Schwetzinger Gemeinderat daran, dass Marco Montalbano ein süffisantes Grinsen nicht verbergen kann. So ist es auch am Donnerstagabend, als das Gremium beschließt, das Integrierte Klimaschutzkonzept umzusetzen. Es war Montalbanos Fraktion, die im Juni 2013 einen Antrag zur Erarbeitung eines Klimaschutzkonzepts bei der Stadtverwaltung eingereicht hatte. "Und damit haben wir den Stein ins Rollen gebracht." Der Stein war damals noch roher Fels, wurde von Beratern modelliert, von der Verwaltung abgeschliffen und nicht zuletzt von Schwetzinger Bürgern geformt. Das Ergebnis ist ein 167-seitiges Klimaschutzpapier, das von Sanierungen bis zum Nahverkehr jeden Bürger in irgendeiner Weise betreffen wird.

Fast fünf Jahre nach dem Antrag der Grünen beschloss das Gremium einstimmig die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts. Die Verwaltung ist damit in den kommenden Jahren und Jahrzehnten in der Pflicht: CO2-Ausstoß und Treibhausgasemissionen massiv reduzieren, erneuerbare Energien wie Solar, Biogas oder Wärmepumpen fördern und vor allem: Die Bürger mitnehmen.

Das Konzept ist grundsätzlich auf das Jahr 2030 zugeschnitten. In den nächsten zwölf Jahren sollen Treibhausgasemissionen auf fünf Tonnen pro Einwohner und Jahr reduziert werden. Im Klartext steht da: weniger Strom, weniger Wärme, weniger Treibstoff. "Aktuell sind wir bei neun Tonnen im Stadtgebiet, europaweit im Schnitt bei elf", bilanzierte Ludwig Karg in der Sitzung. Der Diplom-Ingenieur von B.A.U.M. Consult hat die Erarbeitung des Konzepts in den vergangenen zwölf Monaten als Projektleiter geführt.

Das ehrgeizige Ziel im Blick, richtete Oberbürgermeister René Pöltl das Wort an den Klimaschutzbeauftragten Patrick Cisowski: "Ihre Arbeit ist gesichert für die nächsten Jahre." Nun kommt viel Arbeit auf die Schwetzinger zu, die genauen Folgen der Umgestaltung sind aber noch nicht absehbar. "Motorisierter Individualverkehr wird, wo möglich, vermieden", lautet ein Ziel der Verwaltung. Was das für Autofahrer bedeutet, muss im Detail noch geklärt werden. Die Stadt verspricht aber eine Mobilitätswende mit elektrischen Fahrzeugen, besserem Personennahverkehr und einem Leitprojekt, das den eingängigen Arbeitstitel "Schwetzingen radelt davon" trägt. Und Ludwig Karg legte noch einen obendrauf:"Wir haben teilweise auch bis ins Jahr 2050 gedacht", erklärte er. Die Klimaschutzvision bis dahin lautet: ein annähernd klimaneutrales und klimaangepasstes Schwetzingen.

Für die Umsetzung der Klimaschutzziele stellt die Verwaltung einen Klimaschutz- und einen Energiemanager ein. Sie sollen Sanierungskampagnen für klimafreundliches Bauen entwerfen, aber allen voran die Bürger aufklären und zum Mitmachen motivieren. Karg sprach wiederholt vom "Klimaschutz zum Anfassen". Und wie es der Plan vorsieht, wird die Stadt mit dem Tompkins- und dem Pfaudlergelände bald schon Gelegenheit haben zu zeigen, wie es geht. Management und Beratung für die große Aufgabe kosten in den nächsten fünf Jahren 3,5 Millionen Euro. Davon entfallen etwa 1,5 Millionen auf die Verwaltung, die verbleibenenden zwei Millionen tragen Umsetzungspartner aus der Wirtschaft.

Für das gesamte Paket gab es Lob aus den Fraktionen. Michael Franz (CDU) sprach von einem "lohnenden Geschäft", Monica Maier-Kuhn (SPD) gar von einer "Herzensangelegenheit". Einzig Gemeinderat Herbert Nerz (FDP) bremste die Euphorie. "Klimaschutz ist Bundes- und Landesangelegenheit. Wir als Stadt können da relativ wenig beitragen." Doch auch er stimmte dem Beschluss letztlich zu. Dass die Stellungnahme der Freien Wähler "mit Grippe im lag", war auch nicht weiter schlimm. Karl Rupp nahm es gelassen, warnte aber gleichzeitig: "Klimaziele werden vorgegeben und auch wieder einkassiert, wie in der großen Politik."