Schwetzingen. (rnz) Das neue Jahr bringt Veränderungen in Sachen Anwohnerparken in Schwetzingen mit sich. Die Bewohnerparkzone 2 wird erweitert und umfasst nun auch Schul-, Hecker- und Luisenstraße. Bewohner mit entsprechendem Parkausweis können unbeschränkt parken. Andere Verkehrsteilnehmer können werktags von 9 bis 21 Uhr mit Parkscheibe in der Luisen- und Schulstraße maximal eine und in der Heckerstraße maximal zwei Stunden parken. Außer den Anwohnern in der Schul-, Hecker- und Luisenstraße können nun auch die Bewohner der Mannheimer Straße Nummer 53 bis 61 sowie 70 bis 76 einen Bewohnerparkausweis für Zone 2 erhalten. In der Mannheimer Straße an sich wird kein Bewohnerparken eingeführt.

Neu geschaffen wurde eine Bewohnerparkzone 3 bestehend aus Garten-, Blumen- und Schützenstraße. Bewohner mit Anwohnerparkausweis parken unbeschränkt, während andere Verkehrsteilnehmer werktags von 9 Uhr bis 21 Uhr mit Parkscheibe maximal zwei Stunden parken können. Die bereits bestehenden Bewohnerparkausweise "Blumenstraße" gelten bis zum Ablauf weiter und berechtigen zum Parken in der gesamten Bewohnerparkzone 3. Hier die Antworten auf wichtige Fragen bezüglich eines Bewohnerparkausweises:

> Wer kann einen Bewohnerparkausweis bekommen? Bürger, die in einer Bewohnerparkzone mit Hauptwohnsitz gemeldet sind und im Fahrzeugschein eingetragener Fahrzeughalter sind, können einen Bewohnerparkausweis für ihr Fahrzeug beantragen. Handelt es sich bei dem Fahrzeughalter um den Arbeitgeber oder eine andere Person, muss ein Nachweis vorgelegt werden, dass man berechtigt ist, das Fahrzeug privat zu nutzen.

> Wo gilt der Bewohnerparkausweis? Auf dem Bewohnerparkausweis ist der Bereich eingetragen, in dem man parken darf. Vorschriften der Straßenverkehrsordnung behalten ihre Gültigkeit. Der Bewohnerparkausweis berechtigt nicht zum Parken im Haltverbot.

> Welche Vorteile hat der Bewohnerparkausweis? Mit dem Bewohnerparkausweis dürfen Inhaber in den Straßen unbegrenzt lange parken und müssen keine Parkscheibe auslegen. Wichtig ist, dass der Bewohnerparkausweis gut lesbar im Auto liegt. Eine Parkplatz-Garantie gibt es allerdings nicht.

> Was kostet der Bewohnerparkausweis? Die Gebühr beträgt für zwei Jahre 20,40 Euro. Der Bewohnerparkausweis wird für zwei Jahre ausgestellt. Er gilt nur für das Kraftfahrzeug dessen Kennzeichen im Ausweis eingetragen ist. Bei Änderung oder Verlust wird eine Gebühr von 10 Euro berechnet.

> Wo gibt es den Bewohnerparkausweis? Der Bewohnerparkausweis kann im Bürgerbüro in der Zeyherstraße 1 beantragt werden. Kraftfahrzeugschein und ein gültiger Personalausweis oder Reisepass sind mitzubringen. Es ist auch möglich, den Parkausweis "Blumenstraße" auf die Bewohnerparkzone 3 umschreiben zu lassen. Dafür muss der alte Ausweis mitgebracht werden.

> Wo parken Besucher? Bürger erhalten beim Erwerb eines Bewohnerparkausweises 20 gebührenfreie Besucherkarten. Darüber hinaus ist es möglich, Besucherkarten für 10 oder 20 Euro zu kaufen. Diese Besucherkarten berechtigen Gäste, ihr Fahrzeug in den Bewohnerparkbereichen an dem eingetragenen Tag sowie dem darauffolgenden Tag bis 12 Uhr parken können. Es muss das richtige Besuchsdatum und das Kennzeichen eingetragen werden.

Info: Auskunft zum Anwohnerparken gibt die Verkehrsbehörde unter der Rufnummer 06202/87231.