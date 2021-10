30 Millionen Euro sind in Schwetzingen in den kommenden Jahren für die Schaffung von kommunalem Wohnraum vorgesehen. Die Arbeiten auf dem ehemaligen Pfaudler-Areal haben bereits begonnen. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. "Das umfangreiche Zahlenwerk des städtischen Haushalts liegt als dickes Buch vor. Jetzt liegt der Ball bei Ihnen. Ich weiß, dass die Doppik nicht so durchschaubar ist wie die alte kameralistische Haushaltsführung. Aber glauben Sie mir: Wir haben nichts versteckt", sagte Schwetzingens Oberbürgermeister René Pöltl zum Ende seiner etwa 20-minütigen Rede, in welcher er dem Gemeinderat bei der jüngsten Sitzung den Haushaltsplan für das Jahr 2022 erläuterte.

Acht Zentimeter dicke bunte Papiere in Heftordnern lagen bereit, in denen die Leitplanken des Etats 2022 eingezogen waren. Eine Aussprache fand nicht statt. Die Stadträte sind nun gefordert, das Zahlenwerk zu prüfen. Dann erst wird der Haushalt in einer der nächsten Sitzungen diskutiert und beschlossen.

Dass Pöltl an den Anfang seiner Ausführungen ein Zitat des US-Milliardärs John D. Rockefeller setzte, sollte kein Wink auf eine sorglose Finanzsituation der Spargelstadt sein: "Wir haben intensiv nach Einsparmöglichkeiten im Bereich der freiwilligen Aufgaben gesucht. Die verbliebenen Finanzlücken wird der Gemeinderat in den nächsten Wochen schließen müssen", betonte der OB.

Die wichtigen Aufgaben im Bereich der Freiwilligkeitsleistungen sind gesichert: die Vereins- und Kulturförderung, das Generationenbüro, die Klimaschutzmaßnahmen, der Betrieb der kommunalen Einrichtungen wie Schwimmbad und Bibliothek, die Kinderbetreuung und Unterhaltung der Schulen, Musikschule und Volkshochschule.

Der Gemeinderat habe in den vergangenen zehn Jahren so gut wie keine Anpassungen der kommunalen Steuern und Gebühren vorgenommen, so der Rathauschef. Gleichzeitig hätten sich die städtischen Ausgaben in vielen Bereichen erhöht. René Pöltl nannte exemplarisch dafür die gestiegenen Ausgaben in der Kinderbetreuung, in der Bildung, der Digitalisierung und im Klimaschutz. Letzteres sei "eine freiwillige Aufgabe, der wir uns stellen".

In der Kinderbetreuung habe man über sieben Millionen Euro ausgegeben – abzüglich von Geldern, die das Land beisteuert. "Wir geben mehr Geld aus, als wir einnehmen. Das geht rechtlich auf Dauer nicht", mahnte Pöltl.

Ganz besonders deutlich werde das im laufenden Jahr 2021. Der Oberbürgermeister sprach in diesem Zusammenhang von einer "rechtlich zwingend notwendigen Einnahmeverbesserung". Die Gemeindeprüfungsanstalt habe betont, dass man das angehen und überprüfen müsse.

Die Möglichkeiten von Kommunen zur Einnahmeverbesserung sind begrenzt. Gebühren dürfen mittelfristig keine Einnahmequelle werden. Aber sie sollen auch keine Verluste generieren. In Orten der unmittelbaren Umgebung wurden deshalb in den jüngsten Gemeinderatssitzungen zum Beispiel die Vergnügungssteuer angehoben und eine erweiterte Hundesteuer eingeführt. In Schwetzingen habe man noch immer eine gute Liquidität, also noch genügend Geld auf der hohen Kante, sagte Pöltl.

Der Zahlungsmittelbestand beläuft sich aktuell auf rund 19 Millionen Euro und ist damit zum Ende des Jahres besser als erwartet. Die geplanten Investitionen in der Spargelstadt können laut Pöltl deshalb getätigt werden. Als mit Abstand größte Einzelinvestition bezeichnete er die Schaffung neuen kommunalen Wohnraums.

Dabei werde man im laufenden Jahrzehnt über 30 Millionen Euro investieren. Kreditaufnahmen der Stadt bleiben aufgrund des niedrigen Schuldenstands im städtischen Kernhaushalt zwar weiter möglich, sind aber im Haushalt 2022 nicht geplant. Im Gegenteil wird man die notwendigen Kredittilgungen überwiegend erwirtschaften können.

Zu den Lücken im Ergebnishaushalt trägt auch die doppische Haushaltsführung bei, weil man den "Ressourcenverbrauch", also die Wertminderung von städtischen Objekten, als Abschreibungen im Haushalt erwirtschaften müsse. Das Minus im Ergebnishaushalt liegt deshalb rechnerisch bei minus vier Millionen Euro. "Damit ist der Haushalt aber genehmigungsfähig", sagte Oberbürgermeister René Pöltl.