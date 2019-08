Schwetzingen. (pol/rl) Zu einem Brand in der Unterkunft zur Anschlussunterbringung in der Robert-Bosch-Straße kam es am Freitagmorgen. Das Feuer im ehemaligen "Hotel Atlanta" wurde laut ersten Polizeiberichten gegen 7.30 gemeldet. Der Brand habe sich danach im Gebäude ausgebreitet. Betroffen waren mehrere Wohnungen. Sämtliche Bewohner wurden von Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren aus Oftersheim und Schwetzingen sowie der Polizei in Sicherheit gebracht.

Bislang mussten sieben Personen vor Ort versorgt werden, da sie durch eingeatmeten Rauch Rauchvergiftungen erlitten hatten. Drei Personen kamen zur weiteren Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser.

Zwar dauern die Löscharbeiten noch an (Stand 9.45 Uhr), allerdings sei bereits absehbar, dass die Bewohner danach erstmal nicht ins Gebäude zurückkönnen. Das Gebäude sei zunächst beschlagnahmt worden, um die Brandursache zu klären, hieß es vonseiten der Polizei. Zudem sei das Gebäude durch den Brand auch so verraucht worden, dass man derzeit dort nicht wohnen könne.

Ersten Einschätzungen zufolge war wahrscheinlich ein technischer Defekt die Ursache.

Der Schwetzinger Bürgermeister war am Vormittag bereits vor Ort, um für die Bewohner alternative Unterkünfte zu organisieren.

