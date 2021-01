Von Volker Widdrat

Mannheim/Schwetzingen. Vor dem Landgericht in Mannheim hat am Freitag der Prozess gegen einen 27-jährigen Mann begonnen, dem die Staatsanwaltschaft zur Last legt, zwischen September 2019 und Mai 2020 mehrere Straftaten in Schwetzingen begangen zu haben. Der obdachlose Beschuldigte, der zurzeit vorläufig im Psychiatrischen Zentrum Nordbaden in Wiesloch untergebracht ist, soll an einer paranoiden Schizophrenie leiden. Aufgrund seiner Erkrankung soll er bei seinen Taten schuldunfähig gewesen sein.

Verteidiger Günter Urbanczyk beantragte noch vor dem Verlesen der Anklageschrift, die Öffentlichkeit für die Dauer der Verhandlung auszuschließen. Die Kammer unter der Vorsitzenden Richterin Bettina Krenz entsprach dem Antrag, weil das Verfahren die Unterbringung des Beschuldigten in einem psychiatrischen Krankenhaus behandelt.

Der in Heidelberg geborene Angeklagte soll sich mehrfach auf dem Hof einer Schule in Schwetzingen aufgehalten haben, obwohl er wusste, dass ihm das Betreten untersagt war. Im Oktober 2019 ist er laut Anklage auf das Dach eines hohen Gebäudes in Schwetzingen gestiegen. Zeugen hatten eine suizidale Absicht vermutet und die Polizei gerufen. Der anschließenden Festnahme soll sich der Angeklagte gewaltsam widersetzt haben, dadurch waren zwei Polizeibeamte verletzt worden.

Zudem wird dem 27-Jährigen zur Last gelegt, Ende Dezember 2019 in einem leer stehenden Haus in Schwetzingen übernachtet und dabei durch Kerzen und angezündeten Müll fahrlässig einen Brand verursacht zu haben. Der Feuerwehr gelang es, den brennenden Dachstuhl des Gebäudes in der Schubertstraße schnell zu löschen. In der Folgezeit soll der Beschuldigte sich noch dreimal auf dem Grundstück und in dem verlassenen Haus aufgehalten haben, obwohl er wusste, dass er das Gelände nicht mehr betreten darf.

Mitte Januar 2020 soll er sich auf einem Spielplatz auf dem Berliner Platz unsittlich verhalten haben. Der 27-Jährige war mit heruntergelassener Hose und masturbierend hinter einer Parkbank von hinzugerufenen Polizisten ertappt worden. Bei der Festnahme widersetzte er sich erneut vehement, sodass zwei Beamte verletzt wurden. Einer von ihnen konnte seinen Dienst nicht fortsetzen. Auch auf dem Polizeirevier randalierte der Mann. Daraufhin wurde er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.

Zuletzt soll sich der Angeklagte Mitte Mai 2020 unerlaubt Zutritt zu einem leer stehenden Haus in Brühl verschafft haben, um dort zu übernachten. Zu der Verhandlung vor der Strafkammer sind sieben Zeugen geladen. Der Psychiater Hartmut Pleines wurde beauftragt, ein Gutachten zu erstellen. Die Entscheidung über eine Unterbringung fällt voraussichtlich am 4. Februar.