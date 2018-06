Schwetzingen. (hab) Die Stadt Schwetzingen vereinheitlicht die städtischen Zuschüsse zur Kindertagespflege. Neben den Kindergärten und Kinderkrippen existieren in der Spargelstadt zwei unterschiedliche Formen der Kinderbetreuung in privater Trägerschaft. Es gibt Tagesmütter und Tagesväter, die die Kinder direkt in den Familien betreuen. Dabei gelten weitgehend freie Übereinkünfte der Eltern mit den ausgebildeten Tageseltern. Außerdem gibt es in Schwetzingen die "Villa Infantia" des Trägervereins InFamilia, die unter der Bezeichnung "Kindertagespflege in geeigneten Räumen" firmiert. Bislang galten für beide Formen unterschiedliche Förderquoten. Jetzt hat der Gemeinderat einstimmig beschlossen, die Förderung der Kindertagespflege in Schwetzingen zu vereinheitlichen.

Folgende Bedingungen gelten damit rückwirkend zum Jahresanfang. Für Kinder unter drei Jahren mit Hauptwohnsitz in Schwetzingen werden 1,50 Euro pro Betreuungsstunde bezuschusst. Steht nach Vollendung des dritten Lebensjahres kein Kindergartenplatz zur Verfügung, weil es im Moment in Schwetzingen einen Engpass in diesem Bereich gibt, kann der Betreuungszuschuss maximal sechs Monate über den dritten Geburtstag des Kindes hinaus gezahlt werden. Eine notwendige Betreuung in Nachbargemeinden bezuschusst die Stadt Schwetzingen mit bis zu maximal zwei Euro pro Betreuungsstunde. Das ist momentan bei zwei Schwetzinger Kindern der Fall, die in Plankstadt betreut werden.

Bezuschusst werden die vertraglich vereinbarten Betreuungsstunden. Der Zuschuss wird im Falle einer vorübergehenden Abwesenheit des Tagespflegekindes (Urlaub, Krankheit) bei gleichzeitiger Betreuungsbereitschaft der Tagespflegeperson bis zu vier Wochen weiter gewährt. Die Zahlung des Zuschusses erfolgt nur bei Abschluss eines Betreuungsvertrags mit einer Laufzeit von mindestens drei Monaten und einer wöchentlichen Betreuungszeit von mindestens sechs Stunden. Sollte der Vertrag vorzeitig beendet werden, werden die geleisteten Betreuungskosten dennoch bezuschusst.

Die Stadt übernimmt außerdem die Kosten für die Erstqualifizierung der Tageseltern sowie eine jährliche Fortbildung pro Tagespflegeperson.