Viele Radfahrer in Schwetzingen wünschen sich breitere Radwege. In einigen Straßen bestehen diese lediglich aus aufgemalten Schutzstreifen, wie hier in der Mühlenstraße. Foto: Lenhardt

Von Volker Knab

Schwetzingen. Beim Fahrradklima-Test des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) hat Schwetzingen seinen Spitzenreiterplatz im Land verloren. Die Spargelstadt liegt im Ranking des ADFC, das die Fahrradfreundlichkeit einer Kommune misst, jetzt auf dem achten Platz. Das Ergebnis wertet die Stadt als "Bestätigung und Ansporn zugleich", kommentierte Oberbürgermeister René Pöltl diese Verschiebung.

Mit einer nach Schulnoten gestalteten Gesamtbewertung erzielt Schwetzingen eine 3,5. Damit belegt die Stadt unter bundesweit 415 beteiligten Ortschaften in der Größe zwischen 20.000 und 50.000 Einwohnern bundesweit Rang 44, und in Baden-Württemberg liegt der ehemalige Erste im Bundesland nunmehr auf Platz 8. Der ADFC wertet das Ergebnis im "Vergleich zu 2018 als leichte Verschlechterung".

An dem auf einem Fragebogen basierenden Test beteiligten sich für Schwetzingen 80 Personen, die sich selbst gemeldet hatten. Bei der Erhebung des ADFC konnte im Herbst vergangenen Jahres jeder Bürger teilnehmen und besagten Fragebogen anfordern. Es handelt sich beim Fahrradtest also definitiv nicht um eine repräsentative Umfrage. "Wer da in welcher Anzahl teilnimmt, ist auch ein bisschen dem Zufall geschuldet", gibt Pöltl daher generell in Bezug auf die Aussagekraft der Ergebnisse zu bedenken.

Insgesamt fällt die Beurteilung der Gesamtsituation für die Fahrradfahrer gut aus. Bei den abgefragten Punkten "Öffentliche Fahrräder", "Werbung für das Radfahren" und "Fahrradförderung in jüngster Zeit" sieht der ADFC die Stärken Schwetzingens im Vergleich zu den anderen Städten gleicher Größenordnung. In der Einzelbewertung werden außerdem die Erreichbarkeit des Stadtzentrums sowie die für den Fahrradverkehr geöffneten Einbahnstraßen in Gegenrichtung genannt.

"Konflikte mit Fußgängern", "Führung an Baustellen" und "Fahrraddiebstahl" sieht der ADFC aufgrund des Tests als größte Schwächen der Stadt beim Fahrradverkehr an. In der Einzelbewertung wurden außerdem die Ampelschaltungen für Radfahrer als nachteilig und die Breite der Radwege kritisiert. Im Vergleich zu ähnlichen Orten wurden "Konflikte mit Fußgängern" öfter als Problem genannt.

Was die Kritik an der Breite der Radwege anbelangt, setze die historisch gewachsene Infrastruktur an manchen Stellen Grenzen, sprich enge Verhältnisse, gab Stadtsprecher Wolfgang Leberecht zu bedenken. Den Kritikpunkt "Führung an Baustellen" führte er unter anderem auf die verschiedenen Baumaßnahmen, insbesondere in der Karlsruher Straße, in der jüngsten Vergangenheit zurück.

Insgesamt nimmt die Stadt Schwetzingen das Ergebnis des Fahrradklima-Tests aber "durchaus zufrieden zur Kenntnis", und sieht sich in ihrem Weg bestätigt, so Oberbürgermeister René Pöltl. "In der Region liegen wir mit Heidelberg und Ladenburg an der Spitze, im Ranking der Städte unserer Größe in Baden-Württemberg auf Platz 8", freut sich der Oberbürgermeister. Die leicht absinkenden Werte zu der Umfrage 2018 sieht Pöltl auch darin begründet, "dass wir 2019 und 2020 keine größeren Projekte zur Verbesserung der Fahrradinfrastruktur durchgeführt haben".

Sie seien aber in Vorbereitung, so Pöltl. Aktuell bereitet die Stadt eine umfassende weitere Verbesserung der Fahrradinfrastruktur in Schwetzingen vor. "Das Rondell im Norden der Stadt soll zum Fahrraddrehkreuz umgebaut werden, wir haben auch eine umfassende Begutachtung aller Radwegeverbindungen und Parkmöglichkeiten in Auftrag gegeben", zählt Pöltl auf.

Darüber hinaus seien eine Anbindung des neuen Wohngebiets im Pfaudler-Areal und der östlichen Stadtteile mit einer Fußgänger- und Fahrradbrücke sowie Parkverbesserungen am Bahnhof in Planung. Weiter nennt der Oberbürgermeister unter den Projekten zur Verbesserung der Radinfrastruktur und -verkehrs die Radschnellwegverbindung nach Mannheim und Heidelberg.

"Das sind viele Projekte, wir halten sie aber für einen Mobilitätswandel für sehr wichtig und grundlegend", betont Pöltl und verspricht: "Die im ADFC-Fahrradklima-Test 2020 angesprochenen Punkte greifen wir natürlich auf und lassen sie in die anstehenden Projekte einfließen."

Zu den konkreten Kritikpunkten am bestehenden Radwegnetz in der Stadt verweist auch Pöltl auf die vorgegebenen Umstände. Die historisch gewachsene Stadtstruktur mit barocker Bebauung, teils engen Straßen und Lage zwischen Schlossgarten und Bahnlinie bleibe die Herausforderung für die Planer.

"Hier sind pfiffige Lösungen gefragt, und daran arbeiten wir mit großer Motivation weiter", verspricht der Oberbürgermeister.