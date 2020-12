Von Stefan Kern

Schwetzingen. Der Blick zurück verwundert immer noch: Am 23. August 2019 brach im ehemaligen Hotel Atlanta, das in Schwetzingen für die kommunale Anschlussunterkunft von Geflüchteten dient, ein Kabelbrand aus. Auf den ersten Blick keine allzu große Sache. Damals ging man nämlich davon aus, dass man die rund 80 Bewohner nur für ein paar Wochen anderweitig unterbringen müsse, erklärte Erster Bürgermeister Matthias Steffan am Freitag bei einem Rundgang durch das Hotel Atlanta.

Auch die Gemeinschaftsküche der Unterkunft für Geflüchtete wurde neu eingerichtet. Auf der freien Fläche links werden demnächst die Herde angeschlossen. Foto: Lenhardt

Doch am Ende dauerte die Wiederherstellung des Gebäudes fast 16 Monate und schlug mit rund einer Million Euro zu Buche. "Kleine Ursache mit großer Wirkung", sagte Steffan. Der Bürgermeister war sichtlich zufrieden darüber, dass die Sanierungsarbeiten nun endlich beendet sind. "Hat ja lang genug gedauert", sagte er. Am Montag, 21. Dezember, sollen die rund 80 Bewohner wieder zurückkehren. Der Hauptgrund für die zeitliche Verzögerung und den unerwartet großen Aufwand der Sanierung war der Brandschutz. "Da lag einiges im Argen", berichtete Feuerwehrkommandant Walter Leschinski. "Das Hotel genügte den aktuellen Brandschutz-Anforderungen tatsächlich auf kaum einer Ebene."

Umso ernster nahm man sich des Themas an. Gleich drei Gutachter hätten das Hotel auf Herz und Nieren geprüft, erklärte dessen Inhaber, Willi Denninger. Ein Aufwand, der sich anscheinend gelohnt hat. Für Leschinski ist das Hotel Atlanta in Bezug auf den Brandschutz nun eines der sichersten Gebäude in Schwetzingen.

Von der Küche bis zur Elektrik halten zahlreiche Räume in einem Feuer nun 90 Minuten lang stand. Auch die einzelnen Zimmer sollen einem Brand mindestens 30 Minuten lang standhalten. Die gesamte Verkabelung wurde erneuert, die Fluchtbeleuchtung ist auf dem neuesten Stand, und die Rauchmelder sind direkt mit der Feuerwehr verbunden. Man habe alles Menschenmögliche für die Sicherheit getan, erklärte Steffan.

Der Rückkehr der 80 Geflüchteten in der kommunalen Anschlussunterbringung steht nun nichts mehr im Weg. Für sie glichen die vergangenen eineinhalb Jahre einer kleinen Odyssee: Zunächst kamen die Geflüchteten im Patrick-Henry-Village in Heidelberg unter. Natürlich suboptimal, aber für ein paar Wochen würde es schon gehen, dachte man sich damals. Als sich abzeichnete, dass die Arbeiten doch etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen würden, verlegte man die Bewohner wieder nach Schwetzingen – in die Tompkins-Barracks. "Aber auch das war alles andere als ideal", erklärte Ordnungsamtsleiter Pascal Seidel.

Zuletzt waren die Geflüchteten in einem Gebäude des Rhein-Neckar-Kreises in Hockenheim untergebracht. "Eine praktikable Lösung", fand die Schwetzinger Stadträtin Rita Erny, die bei dem Rundgang ebenfalls dabei war. Sie sei froh, dass die ehemaligen Bewohner nun endlich wieder in ihre alte Heimat zurückkehren könnten.

Beim Umbau habe man auch die Corona-Pandemie mitbedacht, versicherte Seidel. "In einem Flügel haben wir eine Art Isolierstation vorbereitet", so der Ordnungsamtsleiter. Im Fall einer Corona-Infektion müssten sich nicht das ganze Hotel, sondern nur der Betroffene und sein direktes Umfeld in Quarantäne begeben. Dennoch: "Nicht wenige würden gerne in einer eigenen Wohnung leben", betonte Seidel. "Es wäre schön, wenn sich Schwetzinger mit freiem Wohnraum melden würden." Von den 300 städtischen Wohnungen seien derzeit leider keine frei. Allerdings sei das Hotel Atlanta eine gute Lösung, so Steffan. Fast nur Zweier-Zimmer, ein paar Einzelzimmer, eine neue Gemeinschaftsküche und verschiedene Lehrräume würden den Anforderungen an das Haus zweifelsohne gerecht.