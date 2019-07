Von Harald Berlinghof

Schwetzingen. Eher klein von Statur, zusätzlich offenbar bedrückt und beschämt von der eigenen Schuld und in Begleitung von zwei Justizbeamten betrat der Angeklagte den Gerichtssaal des Mannheimer Landgerichts. Er sitzt seit einem Dreivierteljahr in Untersuchungshaft. Am Dienstag wurde nun das Urteil von Richter Gerd Rackwitz für den Tatbestand der schweren Körperverletzung verlesen. Trotz zweier Schüsse, die das Opfer schwer im Bauch und an der Hand verletzt hatten, sah das Gericht von einer Verurteilung wegen versuchter Tötung ab.

Eine Notwehrsituation allerdings, wie es die Verteidigung vorgebracht hatte, wollte das Gericht auch nicht sehen. So lautete das Urteil auf vier Jahre Haft sowie 9000 Euro Entschädigungszahlung an den Geschädigten. Der Staatsanwalt hatte im Plädoyer fünf Jahre gefordert, die Verteidigung neun Monate auf Bewährung wegen unerlaubten Waffenbesitzes. Als der Richter das Urteil verkündete, zog Verteidiger Edgar Gärtner die Brauen überrascht hoch. Der Angeklagte, der kein deutsch spricht und von einer Simultandolmetscherin die Ausführungen des Gerichts übersetzt bekam, verzog keine Miene.

Und so hat sich der Tathergang am 27. Dezember 2018 im Bistro Rossini, vormals Cavallino, in der Schwetzinger Lindenstraße abgespielt: An dem Abend waren in dem Bistro gegen 21 Uhr mehrere Gäste anwesend. Einige spielten Karten, einer bediente einen Spielautomat, ein weiterer saß am Computer. Die Lebensgefährtin des Angeklagten kam hinzu.

Es kam zum Streit zwischen dem angeklagten Inhaber des Bistros und einem Gast, der in Schwetzingen eine Shisha-Bar betreibt. Ein "weißes Pulver" spielte dabei eine nicht ganz zu klärende Rolle. Der Angeklagte beschimpfte das Opfer wüst. Gläser flogen, beide waren wütend und mussten beruhigt werden. Das Opfer war dabei nicht weniger zimperlich als der Angeklagte. Es kam zu gegenseitigen Provokationen und auch zu versuchten Tätlichkeiten. Die übrigen Gäste trennten die Kontrahenten.

Dann hatte der Angeklagte plötzlich gegen 23.30 Uhr eine Pistole in der Hand. Er war stark alkoholisiert. "Hau endlich ab, sonst schieße ich", soll er dem körperlich weit überlegenen Gegner entgegengerufen haben. Als der trotzdem auf ihn zustürmte, schoss er tatsächlich.

Beim anschließenden Gerangel um die Waffe löste sich ein weiterer Schuss, der die Hand des Gegners traf. Ein Krankenwagen wurde gerufen, der Verletzte abtransportiert. Der Angeklagte schloss die Gaststätte ab, aktivierte die Alarmanlage und ließ die bis heute nicht aufgetauchte Waffe verschwinden.

Der Richter hielt dem Angeklagten zugute, dass er bisher nicht vorbestraft war, dass er die Tat eingeräumt und dass es sich um eine "notwehrähnliche" Situation gehandelt habe. Auch die Entschuldigung an das Opfer habe man positiv in das Urteil einfließen lassen - ebenso wie die Tatsache, dass ein gewisses Mitverschulden des Opfers vorliege. Deshalb sei man bei der Adhäsionsnebenklage auf 12.000 Euro Schmerzensgeld 3000 Euro unter dieser Forderung geblieben.

Erschwerend bei der Aufklärung des Tathergangs war nach Meinung des Richters die "erschreckende Einstellung der Zeugen, mehr Loyalität gegenüber dem Angeklagten zu zeigen als gegenüber den Ermittlungen". Viele Aussagen seien zweifelhaft gewesen.

Zum Beispiel wurden am Tatabend Chat-Mails verschickt und später versucht, sie auf dem Handy dilettantisch zu löschen. In seinen Schlussausführungen, bevor sich das Gericht zur Urteilsfindung zurückzog, entschuldigte sich der Angeklagte noch einmal dafür, dass er einen "guten Freund" verletzt habe. Er verstehe bis heute nicht, weshalb eine Kleinigkeit eine solche Reaktion auslösen konnte. Gleichzeitig bot er eine Zahlung von 10.000 Euro an den Geschädigten an.

Das Urteil ist nicht rechtskräftig. Es besteht die Möglichkeit, innerhalb einer Woche Revision einzulegen. Ob man davon Gebrauch machen will, wusste der Verteidiger gestern noch nicht.