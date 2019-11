Heidelberg. (hö) Leimbach und Landgraben sind die einzigen Bäche, die man im Heidelberger Stadtgebiet – den Wald einmal ausgenommen – überhaupt sehen kann. Aber die beiden wirken auch nicht wie Bäche, eher wie Wasserrinnen, die sich schnurgerade und weitgehend parallel und ohne „natürlichen“ Bewuchs durch die Kirchheimer Landschaft ziehen. Das ökologische Desaster ist allerdings keine Erfindung der Gegenwart, denn schon Kurfürst Karl Theodor schuf Ende des 18. Jahrhunderts den Leimbach – er entspringt in Balzfeld und mündet nach 38 Kilometern bei Brühl in den Rhein – ein neues, mit Dämmen gesäumtes Bett, um sein Schwetzinger Schloss samt Garten bewässern zu können.

Aber das soll sich nun ändern: Das Regierungspräsidium plant eine grundlegende Neugestaltung: Leimbach und Landgraben werden auf Heidelberger Gemarkung zusammengelegt und bekommen wieder ein natürliches Flussbett. Das soll der krönende Abschluss eines groß angelegten Hochwasserschutzprojektes werden, von dem die meisten Heidelberger nichts mitbekommen haben, weil in Nußloch ein großes Rückhaltebecken (für den Leimbach) und im Hardtwald ein Waldpolder (für den Hardtbach, ein alter Entlastungsgraben für den Leimbach) gebaut wurden. Momentan wird der Unterlauf des Leimbachs (6,5 Kilometer ab dem Rückhaltebecken bis zur Kirchheimer Mühle) angegangen, schon hier soll aus der tristen Wasserrinne ein naturnäherer Bach gemacht werden.

So richtig ökologisch soll es aber erst auf Heidelberger Gemarkung, auf knapp fünf Kilometern bis zur Gemarkungsgrenze Oftersheim, werden. Ab der Kirchheimer Mühle wird der Leimbach in den Landgraben verlegt und zugeschüttet. Ab der Autobahnbrücke wechselt der fusionierte Bach wieder ins Bett des Leimbachs, um hinter dem Umspannwerk wieder in dem des Landgrabens zu folgen. Im Gegensatz zu heute soll das neue Gewässer mäandern, also viele Schleifen haben – und bekommt auch einen bachtypischen Bewuchs aus Schilf. Die Bauzeit beträgt drei Jahre, im nächsten Jahr soll es losgehen.

Oftersheim/Sandhausen. (RNZ/rl) Mehr als 100 interessierte Eigentümer und Pächter kamen am Donnerstag, 10. Oktober, zu den beiden Informationsveranstaltungen über das Projekt "Zusammenlegung von Leimbach und Landgraben" zwischen Oftersheim und Sandhausen ins Oftersheimer Rathaus. Der Landesbetrieb Gewässer im Regierungspräsidium Karlsruhe stellte dort den aktuellen Planungsstand vor und stand gemeinsam mit den Planern für Fragen zur Verfügung.

Oftersheims Bürgermeister Jens Geiß betonte, dass die Zusammenlegung der beiden Wasserläufe große Chancen für die Gemeinde böten.

Die Zusammenlegung zwischen Sandhausen und Oftersheim soll den Leimbach im Sinne der europäischen Wasserrahmenrichtlinie verbessern. Diese Richtlinie soll einen guten ökologischen und chemischen Zustand der oberirdischen Gewässer gewährleisten. Dazu gehöre auch die Gewässerstruktur durch eine mäandrierende Linienführung ökologisch aufzuwerten und eine naturnahe Ufervegetation anzulegen. Damit Fische und andere Kleinstlebewesen problemlos passieren können, soll das zusammengelegte neue Gewässer ohne Querbauwerke verlaufen.

Den Planern zufolge sollen die Kleingärten in den "Münchswiesen" mit den jeweils selben Flächengrößen erhalten bleiben. Der Flächenverlust im Süden der Kleingärten könne durch einen Flächentausch im Norden vollständig ausgeglichen werden. Mit der Betrachtung und Bewertung der einzelnen Flurstücke soll noch in diesem Jahr ein externer Dienstleister beauftragt werden. 2020 könnten dann konkrete Vereinbarungen mit den Eigentümern getroffen werden.

Die Teilnehmer der Infoveranstaltung interessierte zudem, ob der Eingriff in die Kleingärten und die notwendigen Rodungen von Obstbäumen vermieden oder reduziert werden könnten. Dazu wurde ein neuer Vorschlag für die Gestaltung des Leimbachs und Landgrabens zwischen der Wirtschaftswegbrücke und dem Ortsrand von Oftersheim eingebracht, der die Kleingärten von der Planung ausschließen würde.

Die Vorschläge sollen nun vom Planungsteam unter Berücksichtigung der hydraulischen und gewässerökologischen Aspekte geprüft.

