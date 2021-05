Von Wolf H. Goldschmitt

Ludwigshafen. Er geht den Stars mit Begeisterung an die Wäsche – und genau das wollen sie auch. Ob Madonna, Pink und Beyoncé oder Robbie Williams, Phil Collins, AC/DC, Metallica und U2, alle verlassen sich auf "Häns" aus Ludwigshafen. Hans-Jürgen Topf, wie der 64-jährige Kurpfälzer mit der "Rock’n Roll Laundry" im richtigen Leben heißt, ist mit den großen Künstlern rund um die Welt getourt und hat deren Outfits piekfein und geruchsfrei gereinigt.

Mit einem Van hatte in den frühen 90er-Jahren alles angefangen. Er fährt auf gut Glück vor die deutschen Veranstaltungsorte und bietet den Managern an, die Kleidung der Produktion abzuholen, zu waschen und pünktlich zurückzugeben. Jake Berry, dem Produktionsleiter von U2, gefällt der kleine Mann mit dem großen Herzen. Und nachdem alle Stücke "makellos und gefaltet" zurückgegeben wurden, bietet er dem einfallsreichen Firmenchef einen Dauerjob auf Tour an. Diese Reise geht über sieben Monate und fünf Kontinente. Der Wäscher aus der Pfalz ist mit seiner beweglichen Ausrüstung und seinem Personal mit hinter der Bühne.

Topfs Zuverlässigkeit spricht sich rasch herum. "Mein guter Ruf eilte mir voraus", erzählt der Pionier und erklärt, dass damals in der Musikwelt "niemand das Thema Waschen in Angriff nahm, niemand wollte es lernen, bis ich ein System dafür entwickelte." Von nun am muss der größte Teil der Textilien nicht mehr in einer örtlichen Reinigung auf die Schnelle sauber werden. Es gibt zum Glück die rollenden Trommeln aus Ludwigshafen. Die waschen von morgens bis abends die Schmutzwäsche der ganzen Crew.

Topf arbeitet streng nach System. Als Erstes wäscht er morgens die Bühnenklamotten der Künstler und Tänzer – sie sind am empfindlichsten und müssen an der Luft trocknen. Dann ist die Wäsche der Fahrer und Bühnenarbeiter dran, der Frühaufsteher im Tourneebetrieb. Mittags folgen die Uniformen der Köche und Kellner. Für aufwendige Kostüme, die er nicht in der Maschine waschen kann, telefoniert Topf oft Wochen vorher die chemischen Reinigungen vor Ort ab und bespricht die Details.

Die größte Herausforderung beim Waschen auf Tour oder Festivals ist für Topf das unvorhersehbare Volumen und die Notwendigkeit, ohne feste Einrichtungen zu arbeiten. Er muss oft draußen werkeln oder wo immer er fließendes Wasser findet. "Ich kenne jede behindertengerechte Toilette in jedem deutschen Fußballstadion", erzählt er augenzwinkernd. Die schmutzigsten Kleidungsstücke, mit denen er jemals in Kontakt gekommen ist, seien Overalls der Metallband Slipknot gewesen. Mit Bier, Sahne und Kunstblut besprüht waren sie drei Tage lang in Müllsäcken aufbewahrt worden. "Wenn das alles eingetrocknet ist, drehen die Waschmaschinen ein paar Runden extra", sagt der "Herr der Flecken" lachend.

Die Rückgabe von Künstlerkleidung ist für den "Häns" nicht immer vergnügungssteuerpflichtig gewesen. Topf erinnert sich an einen Vorfall, bei dem Joe Cocker tobte. Eine Verfärbung seiner Hose hatte den Sänger wütend gemacht. "Ich werde diesen Wutausbruch mein ganzes Leben lang nicht vergessen", erinnert sich der Ludwigshafener mit Grauen. Er hat auch einmal eine goldene Hose geschrumpft, die David Hasselhoff gehörte. Auch eine 3000-Dollar-Weste von Janet Jackson wurde ruiniert. Das sei aber ein Subunternehmer gewesen. Er weist gerne darauf hin, dass solche Pannen die absolute Ausnahme sind: "Denn Topf ist und bleibt mega-zuverlässig."

Der Rockmusikfan aus der Pfalz vermietet seine 40 Waschmaschinen und 40 Trockner – alle in rollbaren Cases – auch an Produktionsfirmen: "In der Festivalsaison hatten wir teilweise sechs Veranstaltungen am gleichen Wochenende. Ich war früher bis zu 200 Tage im Jahr weltweit unterwegs. Außer in der Antarktis war ich überall, habe nicht nur in Buenos Aires ein Lieblingslokal. Schon komisch irgendwie ...", resümiert er den aufregendsten Teil seines Lebens.

Und erinnert sich an eine lustige Begebenheit mit Phil Collins. "Während der gesamten Deutschland-Tour wollte ich mit ihn ein Foto machen. Nie haben wir es geschafft. Als wir es endlich knipsen konnten, fiel meine Kamera runter und war kaputt. Daraufhin lud mich Phil zum Finale nach London ein – dort klappte es mit dem Foto ...". Das hängt heute gerahmt bei ihm zu Hause. Stundenlang könnte er aus dem Nähkästchen plaudern, doch der Besitzer der "Rock’n Roll Laundry" weiß, was für die Öffentlichkeit bestimmt ist und was nicht. Diskretion und Verschwiegenheit sind das A und O in diesem Business.

Inzwischen tritt der Globetrotter zwar kürzer, leidet wie die gesamte Branche unter dem Lockdown. Aber Topf hat seinen Mut trotz Umsatzflaute nicht verloren: "Ich sehe Licht am Ende des Tunnels, aber der Tunnel ist verdammt lang".