Rhein-Neckar. (pol/mare) Es darf wieder gegruselt werden: Halloween steht vor der Tür. Am 31. Oktober werden wieder verkleidete Kinder und Jugendliche um die Häuser ziehen und die Bewohner mit dem Ausspruch "Süßes oder Saures" vor die Wahl eines Streiches oder der Spende von Süßem stellen. Damit der Gruselspaß aber nicht zu grausigem Ernst wird, gibt die Polizei Tipps für eine gelungene Halloween-Sause.

In den letzten Jahren waren Halloween-Streiche des Öfteren ausgeartet. Schmierereien, Schlägereien, Vandalismus, Randale fanden auch in der Region statt. Die Polizei wird dagegen - so teilen es die Beamten mit - konsequent vorgehen. "Für Schläger und Randalierer ist an Halloween kein Platz", so ein Polizeisprecher.

Der Appell der Beamten richtet sich auch an Eltern. Denn Kinder und Jugendliche unter 14 Jahren sind nicht strafrechtlich haftbar. Daher rät die Polizei.

> Verbieten Sie den Kindern und Jugendlichen nicht grundsätzlich, in der Halloween-Nacht mitzugehen, zeigen Sie ihnen aber die Grenzen bei Streichen auf

> Sprechen Sie mit Ihren Kindern ganz gezielt über die möglichen Gefahren und Konsequenzen. Zeigen Sie ihnen an Beispielen auf, wo der Spaß aufhört und der Ernst beginnt, damit es nicht zu einem "juristischen Nachspiel" kommt.

> Kontrollieren Sie, mit welchen Utensilien sich die Kinder zur Halloween-Tour ausrüsten

> Gegen den Gruppenzwang: Fordern Sie Kinder auf, bei üblen Halloween- Scherzen nicht mitzumachen und sich deutlich zu distanzieren!