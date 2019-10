Nach der Sperrung der Hochstraße Süd in Ludwigshafen wird erneut über die Verkehrsbelastungen in der Region diskutiert. Foto: Gerold

Mannheim/Rhein-Neckar. (cab) Jochen Graeff ist ehrlich: "Ich weiß auch nicht alles besser." Aber als Spediteur und Unternehmer weiß er eines: Wenn es in seinem Betrieb schnelle Entscheidungen gefragt sind, dann werden sie getroffen. Und umgesetzt. Genau das wünscht er sich jetzt auch von der Politik, wenn es um die Lösung der Verkehrsprobleme in der Region und speziell zwischen Ludwigshafen und Mannheim geht. Denn diese kosten Zeit und Geld und sind ein Risiko für Firmenexistenzen. Wenn sich nicht bald was tut. "Das Tempo ist zu langsam", sagt Graeff: "Man muss jetzt mal Gas geben."

Ähnlich äußert sich auch Manfred Schnabel, der Präsident der Industrie- und Handelskammer Rhein-Neckar: "Wenn jetzt nicht schnell und koordiniert gehandelt wird, wird es sicherlich zu existenzgefährdenden Situationen für Unternehmen kommen." Zwar seien die Straßenbaumaßnahmen wichtig, um den "Modernisierungsstau" aufzuarbeiten. Aber daraus folgen eben Probleme: "Die Unternehmen berichten uns von erheblichen Stauzeiten, Lieferschwierigkeiten und Erreichbarkeitsproblemen von Pendlern und Kunden."

Genauso wie Graeff und Schnabel hat auch Ralph Schlusche, der Direktor des Verbands Region Rhein-Neckar, große Erwartungen an den länderübergreifenden Mobilitätspakt Rhein-Neckar. Politik, Verkehrsträger, Kammern: Alle sollen hier an einen Tisch. Schlusche weiß ja, dass Infrastrukturmaßnahmen und Kapazitätssteigerungen im Verkehr dicke Bretter sind, die Zeit brauchen. Und dass solche Projekte die akuten Probleme der Rheinquerung nicht lösen: "Aber auch diese Maßnahmen müssen wir jetzt angehen, um keine Chancen zu verpassen."

Kurzfristige Ziele des Mobilitätspakts könnten laut Schlusche eine Taktverdichtung im Nahverkehr oder Zugverlängerungen bei Straßenbahnen sein. Auf Staus zu Stoßzeiten könnten Betriebe mit flexiblen Arbeitszeiten oder Homeoffice-Modellen reagieren. Auch der Radverkehr müsse über die kalten Monate attraktiv bleiben - schließlich habe sich dieser seit der Sperrung der Ludwigshafener Hochstraße Süd hier verdoppelt, so Schlusche.

Mit Schuldzuweisungen in der aktuellen Misere hält er sich zurück. Fahrlässigkeit auf Mannheimer oder Ludwigshafener Seite will er nicht sehen und niemanden "an den Pranger" stellen. Nur überrascht habe die Sperrung der "Pilzhochstraße" doch alle - zumal man vor eineinhalb Jahren noch von einem schlüssigen Sanierungskonzept für beide Hochstraßen in Ludwigshafen ausgegangen sei.

Auch Graeff, der Mannheimer Mittelständler, der unter anderem im Vorstand des Verbands Verkehrsgewerbe Baden und im Aufsichtsrat der Straßenverkehrsgenossenschaft Baden sitzt, hält sich damit nicht auf: "Jetzt Schuldige zu suchen, hilft nichts. Wir müssen nach vorne schauen, Ziele festlegen und dafür einen Zeitplan aufstellen." Er weiß um die Langatmigkeit mancher Entscheidungswege. Deswegen müsse man jetzt "Mauern sprengen", also schnell zu Ergebnissen kommen. Graeff sagt, sein Unternehmen habe täglich 60 Fahrten über den Rhein. Die ganzen Staus würden ihn jährlich rund 650.000 Euro kosten: "Und das sind nur wir."

Auch deshalb fordert Graeff eine dritte Rheinquerung. Schnabel will sie bei Altrip. Allerdings flog diese Lösung vor Jahren aus dem Bundesverkehrswegeplan. Weil sie politisch nicht gewollt gewesen sei, so Schlusche. Sein Verband bekommt von Schnabel dennoch den Auftrag, die Chancen für Altrip noch mal auszuloten: "Das sollte der Verband Region Rhein-Neckar umgehend prüfen", so der IHK-Präsident gegenüber der RNZ. Eine Ist-Analyse will Schlusche im ersten Quartal 2020 vorlegen, ein Verkehrsmodell für die Region Ende 2020, Anfang 2021. Auf jeden Fall wolle er in Sachen dritter Rheinquerung nichts übers Knie brechen, so der Verbandsdirektor.

Doch Graeff drängt: "Wir haben doch schon zu viel Zeit verloren. Würde eine Brücke einstürzen, würde man sie doch auch sofort wieder neu bauen." Ihm geht vieles nicht schnell genug. Auch die Baustellen auf den Autobahnen nicht: "Da muss man schneller fertig werden. Sonst entsteht auch ein volkswirtschaftlicher Schaden." Überhaupt findet er die Abstimmung in Sachen Baustellen in der Region chaotisch. Und der spürt die Staus auch in der Belegschaft: "Mir kündigen Mitarbeiter, weil sie keine Lust mehr haben, im Stau zu stehen."