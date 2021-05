Rhein-Neckar. (RNZ/rl) Das Energie-Unternehmen EnBW warnt vor Telefonbetrügern, die sich derzeit Haushalte anrufen und sich dort als EnBW-Mitarbeiter ausgeben. Die Täter erfragen dabei vor allem die Nummer des Stromzählers im Haushalt. Dahinter stecken offenbar betrügerische Absichten, teilte das Unternehmen am Mittwoch mit.

Das Unternehmen weist ausdrücklich darauf hin, dass diese Anrufe nicht von der EnBW oder im Auftrag des Unternehmens erfolgen. Die EnBW fragt solche Angaben in keinem Fall per Anruf ab.

Persönliche Daten wie Adresse, Bankverbindung oder auch die Nummer des Stromzählers sollten grundsätzlich nie an Unbekannte weitergegeben werden. Wer ein seriöses Angebot machen möchte, gibt sich mit Namen und Kontaktdaten zu erkennen, erklärt das Angebot ausführlich und meldet sich auch gerne ein paar Tage später nochmal bei möglichen Interessenten. So können Kunden in Ruhe alle Angaben geprüft werden.

Im Zweifelsfall können Kunden solche Anrufe der EnBW-Service-Hotline unter der Nummer 0721/72586-001 melden. Die Nummer ist von Montag bis Samstag von 6 bis 22 Uhr erreichbar.