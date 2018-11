Rhein-Neckar. (kaz) Unter dem Motto wirfuerbio haben sich die AVR Unternehmen jetzt einer Informations- und Aufklärungskampagne der deutschen Abfallwirtschaftsgesellschaften angeschlossen. Das gemeinsame Ziel: Die Bürger für das bewusste Mülltrennen zu sensibilisieren und damit den Plastikanteil im Bioabfall drastisch zu reduzieren.

Denn die Ozeane versinken im Plastikmüll und die wertvolle Ressource Bioabfall wird zunehmend durch Plastik verunreinigt. Das Hauptproblem ist bekannt: Plastiktüten. Sie bestehen hauptsächlich aus Erdöl und benötigen etwa 20 Jahre, um sich zu zersetzen. Damit ist die Tüte aber längst noch nicht biologisch abgebaut. Übrig bleibt sie in Form von Mikroplastik, welches dann in die Nahrungskette, ins Grundwasser und in die Weltmeere gelangt.

Auch so genannte "kompostierbare Plastiktüten" gehören nicht in den Bioabfall. Diese Tüten erfüllen zwar die Euro-Norm und zersetzen sich langsam, können allerdings innerhalb des verfügbaren Zeitfensters beim Bioabfallvergärungsprozess nicht vollständig biologisch abgebaut werden. In den Vergärungsstufen "zerschmelzen" diese Tüten und sind dann kaum noch im Kompost zu trennen.

"Unter dem Motto ,wirfuerbio - kein Plastik in die Biotonne’ bündeln wir unsere Kräfte, wollen gemeinsam die Qualität des Biomülls und der aus Bioabfall gewonnenen Produkte verbessern. Unser großes Bestreben ist die nachhaltige Verwertung von Bioabfällen", stimmen die beiden Geschäftsführer Katja Deschner (AVR Kommunal GmbH) und Peter Mülbaier (AVR UmweltService GmbH) auf die jetzt im Rhein-Neckar-Kreis anlaufende Informations- und Aufklärungskampagne ein, die ein umfangreiches multimediales Maßnahmenpaket transportieren wird.

"Zunächst werden wir alle wichtigen Informationen zur Kampagne auf einer eigenen Internetseite unter www.avr-wirfuerbio.de platzieren. Dann wird es in den kommenden Monaten und über das gesamte nächste Jahr hinweg Plakataktionen, Anzeigenkampagnen und Informationsstände bei öffentlichen Veranstaltungen und Festen in der Region geben, und auch Teile unseres AVR-Fuhrparks werden mit den augenfälligen Kampagnenmotiven beklebt", informiert Katja Deschner.

Hintergrund In die Bioenergietonne der AVR gehören nur biologisch abbaubare und organische Abfälle wie beispielsweise kleine Äste, Blumen, Eierschalen, Essensreste, Fallobst, Gartenabfälle, Gemüsereste, Gras, Kaffeefilter, Kaffeesatz, Kleintierstreu, Laub, Obstreste, Fruchtschalen, Papierhandtücher, Papierservietten, Papiertaschentücher, Pflanzenreste, Rasenschnitt, Salatabfälle, Schnittblumen, Tee mit [+] Lesen Sie mehr In die Bioenergietonne der AVR gehören nur biologisch abbaubare und organische Abfälle wie beispielsweise kleine Äste, Blumen, Eierschalen, Essensreste, Fallobst, Gartenabfälle, Gemüsereste, Gras, Kaffeefilter, Kaffeesatz, Kleintierstreu, Laub, Obstreste, Fruchtschalen, Papierhandtücher, Papierservietten, Papiertaschentücher, Pflanzenreste, Rasenschnitt, Salatabfälle, Schnittblumen, Tee mit Filterpapier und ähnliches. Nicht in die Bioenergietonne gehören Plastiktüten, auch keine kompostierbaren Plastiktüten. Diese Biomülltüten brauchen zu lange, bis sie verrotten. Eine sinnvolle Ergänzung zur Bioenergietonne der AVR sind die AVR Bioenergietüten aus Papier. In diesen Papiermülltüten kann der Bioabfall einfach, sauber und ohne Geruchsbelästigung gesammelt werden. Die AVR Bioenergietüten sind im Zehnerpack bei den örtlichen Verkaufsstellen in zahlreichen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises zum Preis von 1,30 Euro erhältlich. Weitere Infos dazu und zu den aktuellen Verkaufsstellen gibt es unter www.avr-wirfuerbio.de. RNZ

[-] Weniger anzeigen

Ihren Anfang hat die Aktion übrigens in Norddeutschland genommen. Hier haben sich zahlreiche Abfallentsorgungsunternehmen zusammengeschlossen und gemeinsam auf den Weg gemacht, um sämtliche Störstoffe, vor allem aber die Plastiktüte und die "kompostierbare Plastiktüte", aus den Biotonnen zu verbannen.

Am 20. April fiel der Startschuss, und insgesamt 23 Betriebe aus Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern starteten die Kampagne, die seitens der Politik vom ehemaligen schleswig-holsteinischen Umweltminister und dem heutigem Bundesvorsitzenden der Grünen, Robert Habeck, als Schirmherr unterstützt wird.

Mittlerweile sind - neben den AVR Unternehmen - bereits zahlreiche Abfallwirtschaftsunternehmen aus der gesamten Bundesrepublik auf die markante Kampagne aufmerksam geworden und haben sich dem innovativen Aktionsbündnis gerne und überzeugt angeschlossen. Weitere Interessenten stehen bereits in den Startlöchern.

"Wenn es uns gelingt, die Bürger im Rhein-Neckar-Kreis mit dieser Kampagne noch ein Stückchen mehr für das bewusste Mülltrennen zu sensibilisieren, haben wir einen wirklich großen Schritt gemacht", sagt Deschner. "Es ist für die Qualität der Produkte, die wir mit unserer neuen AVR Bioabfallvergärungsanlage produzieren, von enormer Bedeutung, dass Störstoffe und vor allem der Plastikanteil im Bioabfall deutlich reduziert werden", wirbt Mülbaier um die aktive Unterstützung der Bevölkerung.

Die jährlich rund 60.000 Tonnen biogener Abfälle im Rhein-Neckar-Kreis werden ab 2019 in der neuen AVR Bioabfallvergärungsanlage in Sinsheim vergoren, getrocknet und anschließend als gütegesicherter, zertifizierter Frischkompost vermarktet.