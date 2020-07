Berlin/Heidelberg.(cab) Die Bundesregierung will bis 2030 die Zahl der Bahn-Kunden verdoppeln und mehr Güterverkehr auf die Schiene bringen. So steht es im Koalitionsvertrag. Der Interessenverband "Allianz pro Schiene" und der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV) sehen in der Reaktivierung stillgelegter Bahnstrecken eine Möglichkeit, die Ziele zu erreichen. Bereits im vergangenen Jahr haben die beiden Verbände eine lange Liste möglicher Verbindungen vorgelegt – insgesamt 240. Jetzt wurde die Tabelle aktualisiert. Weitere 50 Strecken sind dazugekommen. Eine davon in der Metropolregion.

In einer 25 Kilometer langen Trasse zwischen Landau in der Pfalz und Germersheim sehen die Lobbyisten prüfungswürdiges Potenzial, um eine Lücke im Schienennahverkehr zu schließen. Bis zur Stilllegung war die Strecke von der DB Netz betrieben worden.

Zumindest zeitweilig in Betrieb ist bereits die 17 Kilometer lange Verbindung zwischen Neckarbischofsheim und Hüffenhardt. Bislang habe es hier eine Unterversorgung im Schienenverkehr gegeben, sagen die Verbände und sehen eine Verbesserung des Grundangebots. Zudem laufe die Durchbindung zwischen Obergimpern und Bad Rappenau.

Ebenfalls in Betrieb, allerdings ohne ein planmäßiges Angebot, sei die acht Kilometer lange Strecke zwischen Mannheim-Friedrichsfeld und Schwetzingen. Eine getaktete Verlagerung auf die Schiene könnte die Verkehrsströme entlasten, sind VDV und "Allianz pro Schiene" überzeugt.

Diese schlagen zudem vor, in Heidelberg die im Jahr 2000 stillgelegten Einfahrgleise des Rangierbahnhofs an den Hauptbahnhof neu anzubinden. Von Wieblingen her wäre die Bahn so weniger anfällig für Zugausfälle oder Verspätungen, sollte es auf den bisherigen Strecken Betriebsstörungen oder Baustellen geben. Diese drei Kilometer lange Strecke hat für die Verbände "dringliche" Priorität, und der Aufwand sei vergleichsweise gering.

"Hoch" sei die Priorität für die Route zwischen Aglasterhausen und Neckarelz. Durch die Verlängerung der bereits bestehenden Linien könnten hier Chancen bestehen, mehr Fahrgäste für die Bahn zu begeistern. Allerdings sei der Aufwand zur Reaktivierung der elf Kilometer messenden Strecke höher und diese daher eher mittelfristig zu verwirklichen.

Im Raum Karlsruhe sticht besonders die 47 Kilometer lange Strecke in Richtung Flughafen Karlsruhe/Baden-Baden hervor. Die beiden Verbände sehen hier jedoch komplexere Planungen und erwarten Konflikte mit Anrainern und Naturschützern. Prüfen sollte man die Trasse aber, hieß es.

Laut VDV und "Allianz pro Schiene" können reaktivierte Strecken grundsätzlich mehrere Funktionen erfüllen. Neben der Verbesserung des Angebots für Fahrgäste und der Schließung von Verbindungslücken, könnte es Anreize für Unternehmen geben, Güter auf die Schiene zu verlagern.

Bezüglich des Nahverkehrs betonen die Verbände, dass mit neuen Bahnstrecken keine Absage an den örtlichen Busverkehr verbunden sei. Im Gegenteil: "Im Idealfall führt die verbesserte Erschließung einer Region durch eine reaktivierte Eisenbahnstrecke zu einer Belebung des gesamten Öffentlichen Personennahverkehrs", heißt es im Leitfaden des VDV.