Rhein-Neckar. (RNZ) Anlässlich der weltweiten Aktion "Earth Hour" und als Zeichen für den Klimaschutz wird am kommenden Samstag, 30. März, ab 20.30 Uhr auch in zahlreichen Sehenswürdigkeiten und in bekannten öffentlichen Gebäuden des Rhein-Neckar-Kreises für eine Stunde das Licht ausgeknipst. Landrat Stefan Dallinger wirbt bei den Bürgern, sich ebenfalls an der Aktion zu beteiligen: "Setzen Sie mit uns ein Zeichen und werden Teil einer weltweiten Bewegung!" Mit der symbolischen Aktion möchten der Kreis und seine Kommunen darauf hinweisen, wie viel Energie im Alltag eingespart werden kann.

35 Städte und Gemeinden sind dem Aufruf gefolgt, die Liste der abgeschalteten Gebäude und Objekte ist lang wie vielseitig. So werden am kommenden Samstagabend zum Beispiel die Schriesheimer Strahlenburg, die Burg Steinsberg in Sinsheim, die Schlösser in Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim sowie die Wassertürme Eppelheim, Plankstadt und Ladenburg für eine Stunde nicht beleuchtet sein.

Sehenswürdigkeiten und öffentliche Gebäude dunkel

Auch zahlreiche Stadttürme in Eberbach, Schwimmbäder - unter anderem in Walldorf - oder Gemeindezentren wie in Mühlhausen verzichten in dieser Zeit auf ihre Beleuchtung. Die Stadt Wiesloch schaltet unter anderem das Licht am alten und neuen Rathaus gemeinsam mit rund 20 Geschäften und Unternehmen ab. Die Elsenzgemeinden - Bammental, Epfenbach, Eschelbronn, Gaiberg, Leimen-Gauangelloch, Lobbach, Mauer, Meckesheim, Neckargemünd, Neidenstein, Spechbach, Wiesenbach und Zuzenhausen - machen gemeinsame Sache und hüllen ihre Straßenzüge in Dunkelheit.

Auch zahlreiche Kirchen, Rathäuser, Schulen und Sporthallen im Kreis bleiben dunkel - unter anderem in Altlußheim, Angelbachtal, Bammental, Brühl, Heiligkreuzsteinach, Helmstadt-Bargen, Laudenbach, Malsch, Nußloch, Reichartshausen, Schönbrunn, Waibstadt und Zuzenhausen.

Der Rhein-Neckar-Kreis selbst beteiligt sich an der Aktion mit der Abschaltung der Außenbeleuchtung des Sinsheimer AVR-Gebäudes und des Landratsamts in Heidelberg. Auch das Schloss oder die Alte Brücke werden nicht angestrahlt. Die Stadt Heidelberg beteiligt sich zum neunten Mal an der weltweiten WWF-Aktion.

In Deutschland steht die Aktion unter dem Motto "Für einen lebendigen Planeten". Die Umweltschützer wollen auf die Bedrohung der weltweiten Artenvielfalt hinweisen.