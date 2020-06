Rhein-Neckar-Kreis. (RNZ/gin) Endlich einmal gute Nachrichten! Nur ein Virusnachweis bei 4892 Abstrichen. Dieses erfreuliche Ergebnis teilte nun das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises anlässlich der bislang größten Flächentestung im Zusammenhang mit dem Coronavirus mit.

In 85 Alten- und Pflegeheimen im Rhein-Neckar-Kreis sowie in der Stadt Heidelberg waren innerhalb von sechs Wochen Teams des Gesundheitsamtes im Einsatz, um Seniorinnen und Senioren auf eine Infektion mit Sars-CoV-2 zu testen. Doch was bedeutet die Tatsache, dass bei dieser Flächentestung nur in einem Fall das Virus nachgewiesen werden konnte?

"Zum einen, dass wir von einer niedrigen Dunkelziffer in den Heimen ausgehen können, was unentdeckte Corona-Infektionen betrifft, und zum anderen, dass die getesteten Einrichtungen die Hygienemaßnahmen gut umgesetzt haben", erklärt Dr. Britta Knorr, die die Flächentestung koordiniert hat.

Zwar habe es durchaus auch Ausbrüche in Alten- und Pflegeheimen gegeben, doch diese seien stets schnell von den Einrichtungsleitungen gemeldet worden, sodass in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt umgehend Maßnahmen eingeleitet werden konnten, lobt sie die gute Zusammenarbeit.

Sieben Ärztinnen und Ärzte waren mit Unterstützung von 41 Medizinstudierenden insgesamt 2125 Arbeitsstunden unterwegs, um vor Ort in den Einrichtungen die Corona-Abstriche zu nehmen. Sie sind froh, dieses Projekt nun erfolgreich abgeschlossen zu haben und erinnern sich zugleich gerne an so manche nette Begegnung.

Weitere Großprojekte waren notwendige Tests, die in Heimen in Ladenburg (104), in Hockenheim (78) und in Weinheim (332) stattfanden.

Dementsprechend imposant sind die Zahlen über den Materialverbrauch, die Knorr mit ihren Kolleginnen und Kollegen zusammengestellt hat. So wurden bei den Flächentestungen 265 Einmal-Overalls, 425 FFP2-Schutzmasken, 800 Mund-Nasen-Schutze, 1000 Schuhüberzieher, 960 Plastikschürzen, 2100 Paar Handschuhe, 270 OP-Hauben und 35 Liter Händedesinfektionsmittel verwendet.