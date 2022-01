So könnte eine Seilbahn-Haltestelle am Mannheimer Hauptbahnhof aussehen. Robin Günther hat sie im Jahr 2020 im Rahmen einer Bachelorarbeit im Fachbereich Architektur der Hochschule Darmstadt entwickelt. Repro: RNZ-Repro

Von Heike Warlich-Zink

Mannheim. Während Seilbahnen in Südamerika als alltägliches Verkehrsmittel weit verbreitet sind, werden sie in Deutschland in erster Linie für touristische Zwecke genutzt. Das könnte sich in der Metropolregion Rhein-Neckar ändern. Bis Mitte des Jahres erwartet Volkhard Malik erste Ergebnisse der beauftragten Consulting Firmen, wie und an welchen Stellen sich eine urbane Seilbahn in den Verkehrsverbund Rhein-Neckar (VRN) integrieren lässt. "Es geht nicht um kilometerlange Distanzen zwischen Heidelberg und Ludwigshafen, sondern um kleinräumige Bereiche", erklärt der VRN-Geschäftsführer.

Im Fokus steht aufgrund der Hochstraßenproblematik zwar die Verbindung zwischen Mannheim und Ludwigshafen. Doch anhand der Planungs- und Machbarkeitsstudie sollen weitere Möglichkeiten im Verbundgebiet geprüft werden, wo sich durch den Einsatz einer urbanen Seilbahn Lücken schließen und vorhandene Strecken sinnvoll verlängern ließen. "Beispielsweise in Heidelberg zwischen dem Neuenheimer Feld und dem Hauptbahnhof", so Malik. In einer Region, in der mit Neckar und Rhein häufig Flüsse gequert werden müssen, biete sich die urbane Seilbahn als Fortbewegungsmittel geradezu an.

Schon 2016 hatte Malik daher das Thema angestoßen und gezielt eine Verbindung zwischen Mannheim und Ludwigshafen ins Spiel gebracht. "Doch damals fehlte die Vorstellungskraft. Zumal ein Gutachten zu dem Schluss kam, dass nur zwischen vier und acht Prozent tatsächlich vom Auto auf die urbane Seilbahn umsteigen würden", erinnert sich Malik. Alle anderen Fahrgäste identifizierten die Gutachter als Umsteiger von Bus und Bahn, sodass lediglich von einer Verlagerung, nicht aber von neuen ÖPNV-Nutzern ausgegangen wurde.

Mit Unterzeichnung des Mobilitätspaktes Rhein-Neckar im Juli 2021 haben sich die Akteure der Region darauf verständigt, die Verkehrsinfrastruktur ganzheitlich und damit länderübergreifend zu betrachten. Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen setzen dabei auf die Stärkung des ÖPNV.

Die im Sommer erwarteten ersten Ergebnisse der Planungsbüros zu innerstädtischen Seilbahnen werden dabei eine wichtige Rolle spielen. Zumal die Rahmenbedingungen für die Kommunen besser geworden sind, da Bund und Land mittlerweile Zuschüsse von 75, mitunter fast bis zu 100 Prozent in Aussicht stellen. Das "Spannen des Seils von A nach B" ist laut Malik nicht das Problem. Denn die Technik sei ausgereift, um mit etwa 15 bis 20 Kilometer pro Stunde ohne Stau und Ampelstopp voranzukommen. Die Kabinenkapazität lasse sich an die jeweilige Verbindung anpassen. "Die eigentliche Herausforderung ist die Zuwegung", sagt er. Sprich: Wie kommt man zur Seilbahn? Die Haltestellen müssen städtebaulich integriert und behindertengerecht gebaut werden.

Ebenso wichtig sei es, dass kein eigenes, vom VRN abgekoppeltes System entsteht, sondern die Seilbahnverbindungen komplett in Fahrpläne und Tarife des VRN integriert werden. Idealerweise führen die Strecken über nicht bebautes Land. Wenngleich die elektrisch betriebenen Seilbahnen laut Malik emissionsfrei unterwegs seien und auch unter Aspekten des Energieaufwandes eine gute Bilanz aufweisen würden. Entscheidet man sich in der Metropolregion für innerstädtische Seilbahnverbindungen, könnten die ersten Gondeln in sechs bis acht Jahren Fahrgäste befördern.

Von der für die Bundesgartenschau 2023 aufgebauten Seilbahn zwischen Mannheimer Luisenpark und dem Spinelli-Gelände erhofft sich Malik so etwas wie eine Initialzündung. Obwohl nur temporär angelegt, könnte sie doch die Menschen auf den Geschmack bringen. So geschehen auch in Berlin, wo die 2017 zur Internationalen Gartenausstellung gebaute Seilbahn für die Anwohner mittlerweile zum festen Beförderungsmittel zwischen Marzahn und Hellersdorf geworden ist.

An der Hochschule Darmstadt beschäftigen sich Studierende ebenfalls damit, wie urbane Seilbahnen die bestehenden Verkehrssysteme in den Metropolregionen Frankfurt/Rhein-Main und Rhein-Neckar entlasten können. Eine Gruppe hat gezielt die Verbindung zwischen Mannheim und Ludwigshafen unter die Lupe genommen. "Teilweise auch interdisziplinär mit unseren Architekten", teilt der im Fachbereich Bau- und Ingenieurwesen zuständige Dekan Jürgen Follmann mit. Die Studierenden haben sich mit den Vorteilen ebenso befasst wie mit Varianten zum Trassenverlauf. Auch mögliche Standorte für Haltestellen in Mannheim, beispielsweise am Fernmeldeturm, der Popakademie und am Hauptbahnhof, wurden untersucht und teilweise visualisiert.