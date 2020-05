Rhein-Neckar. (heb) Normalerweise schauen auch Schulen und Kindertagesstätten darauf, ob es Kindern gut geht. Wenn die Kinder in Corona-Zeiten aber zuhause bleiben, geht das nicht. Jugendämter mit ihren Beratungsstellen sorgen sich um die Situation in Familien. Eltern und Kinder hocken aufeinander und müssen die Anforderungen gemeinsam stemmen.

"Es ist eine Extremsituation, und da können auch extreme Reaktionen passieren", sagt Robert Braun, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Neckargemünd. "Doch damit muss man nicht allein bleiben."

Hintergrund > Neckargemünd: Psychologische Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen, Telefon 06 223/31 35 > Eppelheim: Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Telefon [+] Lesen Sie mehr > Neckargemünd: Psychologische Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts- und Lebensfragen, Telefon 06 223/31 35 > Eppelheim: Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Telefon 06 221/76 58 08. > Schwetzingen: Psychologische Beratungsstelle und Erziehungsberatung für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes, Telefon 06 202/10 38 8. > Sinsheim: Psychologische Beratungsstelle für Erziehungs-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensfragen, Telefon 07 261/10 60. > Weinheim: Psychologische Familien- und Erziehungsberatung, Telefon 06 201/14 36 2. > Wiesloch: Psychologische Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche des Caritasverbandes, Telefon 06 222/59 03 4. RNZ

Zusammen mit der langjährigen Leiterin der Erziehungsberatungsstelle des Caritasverbandes in Wiesloch, Sabine Dumat-Gehrlein, weist er auf das Angebot der insgesamt acht Erziehungsberatungsstellen hin, die als Teil der Jugendhilfe in freier Trägerschaft für den Rhein-Neckar-Kreis tätig sind. Die Botschaft lautet: Wir sind für Euch da. Und das nicht nur am Telefon, denn durch die Lockerungen ist jetzt auch wieder mehr persönlicher Kontakt möglich.

Alleinerziehende trifft die Krise besonders hart

Familien schmoren in ihrem eigenen Saft – wie können wir sie erreichen, fragen sich die Berater. Tatsächlich sind die Anmeldungen bei den Beratungsstellen deutlich zurückgegangen. Vor allem laufende Fälle werden weiter betreut. Der augenblicklichen Ruhe traut Dumat-Gehrlein aber nicht. "Wer im Stress ist, hat den Tunnelblick und funktioniert nur noch. Da rollt ein Tsunami auf uns zu", ist die erfahrene Psychologin überzeugt.

Oft sind es Lehrer oder Erzieherinnen, die Veränderungen oder Verhaltensauffälligkeiten an Kindern beobachten und den Eltern die Beratungsstellen empfehlen. Die fallen jetzt weitgehend weg. "Wir sind nach wie vor erreichbar, das wissen manche nicht", sagen die Berater. Sie haben daher Kindergärten und Schulen angeschrieben mit der Bitte, die Info an die Eltern weiterzuleiten. Die Rückmeldung kam prompt: "Gott sei Dank, dass Sie noch offen haben!".

Eltern wollen das Beste für ihr Kind, und sie möchten auch in der Krise alles richtig machen. "Doch die perfekten Eltern, die gibt es nicht und die muss es nicht geben. Die eigenen Eltern sind die besten", macht die Erziehungsberaterin Mut.

Um stabile Familien macht sie sich dabei weniger Sorgen. "Die kriegen das hin." Dagegen nehme bei ohnehin belasteten Familien die Belastung noch zu. Viele seien dankbar, wenn sie reden können. Alleinerziehende trifft die Krise besonders hart: Der Job läuft weiter, und gleichzeitig müssen die Kinder beschäftigt werden. Wie soll man sie da motivieren, den Überblick behalten und selbst noch Energie tanken?

"Stabile Familien kriegen das hin"

Hinter Erziehungsproblemen können Konflikte zwischen den Eltern oder Probleme eines Elternteils stecken. "Kinder sind Seismografen für Veränderungen in der Familie. Und sie zeigen ihren Stress auf ihre Weise", weiß Dumat-Gehrlein.

In den Beratungen geht es oft um Trennungs- oder Scheidungskinder. Vor allem bei hochstrittig getrennten Elternteilen dreht sich viel um Schuldzuweisungen und die Umgangsthematik. Da steht das Kind ständig dazwischen. Ein Thema, das immer wieder auftaucht, ist die Mediennutzung. Wie viel Medienzeit am Tag ist noch gesund, wie kann man die Nutzung beschränken?

Kinder und Jugendliche seien ohnehin so viel wie möglich online, sie bräuchten die Grenzen durch die Erwachsenen, betont die Psychologin. Die aber sitzen während Telearbeit und Homeoffice selbst am Bildschirm und würden Fernseher und Smartphones als Babysitter einsetzen. "Es wird schwieriger, das dann später wieder zu reduzieren", glaubt die Expertin. Dumat-Gehrlein spricht von einer trügerischen Ruhe vor dem Sturm. Sie sorgt sich, was nach der Corona-Zeit kommt, und befürchtet eine Zunahme von häuslicher Gewalt. In Schwetzingen gab es jetzt zwei Fälle: In einer Familie, die mit drei Generationen in räumlicher Enge unter einem Dach wohnt, sind Konflikte eskaliert. Nun zieht die junge Familie mit den Kindern aus. In einer weiteren Familie hatte der Vater die Mutter geschlagen, und es gab einen Platzverweis.