Rhein-Neckar. (sha/zg) Am kommenden Freitag, 21. Juni, veranstaltet das Hopp-Kindertumorzentrum (KiTZ) zum dritten Mal den Aktionstag "Die Rose der Hoffnung" und setzt damit ein Zeichen gegen Krebs im Kindesalter. Auch in diesem Jahr nehmen zahlreiche Floristen aus Heidelberg, Mannheim und dem Rhein-Neckar-Kreis an dieser Aktion teil. Ein Euro pro verkaufter Rose fließt dabei an das Kindertumorzentrum.

Neben Blumenhändlern können aber auch Unternehmen als Partner an der Aktion teilnehmen, indem sie die Rosen bei einem der Floristen erwerben und beispielsweise an ihre Kunden oder Mitarbeiter verschenken. Selbstverständlich kann auch jeder einzelne mit der "Rose der Hoffnung" nicht nur seinen Liebsten eine Freude machen, sondern auch an Krebs erkrankten Kindern neue Hoffnung schenken, heißt es auf der Homepage des Kindertumorzentrums.

"Mit der Rose als Symbol der Hoffnung im Kampf gegen Krebs bei Kindern wollen wir auf unser Vorhaben aufmerksam machen, die Forschung auf dem Gebiet der Kinderonkologie noch stärker voranzubringen und schneller in klinische Anwendungen zu übersetzen", sagt KiTZ-Direktor Andreas Kulozik, gleichzeitig Direktor der Klinik für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Immunologie am Universitätsklinikum Heidelberg. Auch den beiden anderen Direktoren, Olaf Witt und Stefan Pfister, geht es darum, Wissenschaft und klinische Anwendung besonders eng zu vernetzen, um die Heilungschancen krebskranker Kinder zu vergrößern.

Witt leitet die Kinderneuroonkologie des Universitätsklinikums und die Klinische Kooperationseinheit Kinderonkologie am Deutschen Krebsforschungszentrum. Pfister ist Abteilungsleiter "Pädiatrische Neuroonkologie" am Deutschen Krebsforschungszentrum und als Oberarzt am Universitätsklinikum Heidelberg tätig.

Um die Forschung und die Patientenbehandlung unter einem Dach zu vereinen, planen das Deutsche Krebsforschungszentrum, das Universitätsklinikum Heidelberg und die Universität Heidelberg derzeit einen Neubau für das Kindertumorzentrum - eine deutschlandweit einzigartige Offensive gegen Krebs im Kindesalter.

Das "Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg" ist eine kinderonkologische Einrichtung des Deutschen Krebsforschungszentrums, des Universitätsklinikums Heidelberg und der Universität Heidelberg. Wie das Nationale Centrum für Tumorerkrankungen Heidelberg, das sich auf Erwachsenenonkologie konzentriert, orientiert sich das Kindertumorzentrum in Art und Aufbau am US-amerikanischen Vorbild der sogenannten "Comprehensive Cancer Centers" (CCC).

Das Kindertumorzentrum ist gleichzeitig Therapie- und Forschungszentrum für onkologische und hämatologische Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. Es verfolgt das Ziel, die Biologie kindlicher Krebs- und schwerer Bluterkrankungen wissenschaftlich zu ergründen und vielversprechende Forschungsansätze eng mit der Patientenversorgung zu verknüpfen - von der Diagnose über die Behandlung bis hin zur Nachsorge.

Krebskranke Kinder, gerade auch diejenigen, für die keine etablierten Behandlungsoptionen zur Verfügung stehen, bekommen im Kindertumorzentrum einen individuellen Therapieplan, den Experten verschiedener Disziplinen in Tumorkonferenzen gemeinsam erstellen. Viele junge Patienten können an klinischen Studien teilnehmen und erhalten damit Zugang zu neuen Therapieoptionen. Beim Übertragen von Forschungserkenntnissen aus dem Labor in die Klinik übernimmt das Kindertumorzentrum damit Vorbildfunktion, heißt es in einer Mitteilung des KiTZ.

Das Team des Kindertumorzentrums ist übrigens vom 21. bis 23. Juni mit einem Stand auf der Ausstellung "Gartenlust" der Baumschule Huben in Ladenburg vertreten. Dort bieten ehrenamtliche Mitarbeiter neben gespendeten Rosen auch Merchandise-Artikel des Kindertumorzentrums für den guten Zweck an.