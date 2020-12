Rhein-Neckar. (pol/mare) Gleich mehrere Fälle von sexueller Belästigung hat die POlizei am Wochenende in der Region registiert. In Heidelberg tauchte ein Unbekannter vor einem Schlafzimmerfenster auf, in Wiesloch und Sandhausen wurden Joggerinnen belästigt, wie die Polizei mitteilt.

> Unbekannter entblösst sich vor Schlafzimmerfenster: Ein Exhibitionist hat sich am Sonntag gegen 20 Uhr in der Heidelberger Straße in Rohrbach vor einem Schlafzimmerfenster entblößt. Dabei spielte er an seinem entblößten Geschlechtsteil herum und beobachtete durch das Schlafzimmerfenster die Bewohnerin in ihrer Wohnung, die daraufhin unverzüglich die Polizei verständigte. Eine sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ohne Erfolg.

Der Mann war etwa 48 bis 55 Jahre alt, 1,70 bis 1,80 Meter groß, er hatte einen 3-Tage-Bart und war mit einer Jeans, einer roten Winterjacke einer dunklen Wollmütze bekleidet.

> Unbekannter entblößt sich vor Joggerin im Wald: Am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr entblößte sich ein Mann vor einer Joggerin im Waldgebiet Hochholzer Wald in Wiesloch. Auf einer Bank am Grenzweg saß ein dunkel gekleideter, etwa 40 bis 50 Jahre alter Mann mit schwarzen Haaren und spielte an seinem entblößten Geschlechtsteil herum.

Hierbei suchte er Blickkontakt zu der jungen Frau, die direkt nach Hause lief und die Polizei verständigte.

> Unbekannter Exhibitionist zeigt sich Joggerin am Trimm-Dich-Pfad: Eine Joggerin begegnete am Sonntagmittag gegen 13.20 Uhr an der Schutzhütte am Postweg im Waldgebiet Schwetzinger Hart bei Sandhausen einem Mann, der an seinem entblößten Geschlechtsteil herumspielte, während er Blickkontakt zu ihr suchte. Der etwa 25 bis 35 Jahre alte, dunkelhaarige Mann trug dunkle Sportbekleidung mit blauen Applikationen und führte ein dunkles Herrenfahrrad mit sich.

Die Polizei sucht in jedem Fall Zeugen, die sich unter Telefon 0621/174-4444 melden können.