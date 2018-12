Von Ines Klose und Carsten Blaue

Rhein-Neckar. Niedrigwasser und Hitzewelle: Das Wetter hat in diesem Jahr in der Region wohl kaum jemanden kalt gelassen. Einige konnten sogar von den Extremen profitieren. Zu den Gewinnern gehören die Winzer. Ein schlechtes Jahr war es dagegen für die Waldbestände und die Schifffahrt. Ein Überblick:

Wein: Die Winzer verbuchten eine Rekordernte. Laut Statistischem Bundesamt in Wiesbaden betrug die Erntemenge in ganz Deutschland rund 10,9 Millionen Hektoliter, was etwa 1,46 Milliarden 0,75-Liter-Flaschen entspricht. Das ist die größte Erntemenge seit 1999. Auch die Schriesheimer Winzergenossenschaft (WG) konnte klotzen. 1,74 Millionen Kilo wurden geerntet. Durchschnittlich lesen die WG-Winzer in einem Jahr rund 500.000 Kilogramm weniger. Im Vorjahr kamen 1,1 Millionen Kilo auf die Keltern. Seinerzeit litten die Erzeuger unter den Folgen des Frostes. Einen entspannten Herbst 2018 erlebten auch die Weinbauern der Winzer von Baden eG in Wiesloch. Ihr größter Traubenlieferant ist die Winzergenossenschaft Kraichgau. Hier ergaben die Trauben 2,2 Millionen Liter Most. Vom besten Herbst aller Zeiten war sogar die Rede.

Freibäder. Hunderttausende Schwimm- und Planschwillige zog es im Sommer in die Freibäder. Manche verzeichneten Rekorde. In Bad Rappenau freute man sich über 45.000 Gäste - die zweithöchste Besucherzahl der vergangenen zehn Jahre. Im Heidelberger Thermalbad begrüßten die Bademeister schon zehn Tage vor Saisonende den 200.000. Gast, eine Besucherin aus Weinheim. Zum Vergleich: Im Jahr 2014 hatte das Thermalbad 128.000 und im Jahr 2015 genau 163.000 Gäste - während der gesamten Saison. Im Tiergartenbad wurde die Marke von 100.000 Besuchern rund einen Monat früher geknackt als im Jahr 2017. Auch die Mannheimer Freibäder profitierten von den vielen Sonnenstunden und dem wenigen Regen. Am 10. August lag die Besucher-Marke bei 300.000. In der gesamten Saison des Vorjahres waren es rund 240.000 Gäste gewesen. Ins Herzogenriedbad, Mannheims größtes Freibad, kamen genau 154.218 Besucher in diesem Sommer.

Landwirtschaft: Das Erntejahr 2018 wird den Bauern als Jahr der Dürre und Verluste in Erinnerung bleiben. Zwar kamen Spargel und Erdbeeren mit der Trockenheit besser zurecht. Die Apfelernte war jedoch nur durchschnittlich und begann etwa zwei Wochen früher als gewöhnlich. Zudem mussten die Obstbauern zum Beispiel an der Bergstraße bis zu 70 Prozent mehr bewässern als sonst. Manche Sorten stellten zudem in der Hitze das Wachstum ein. Im Neckar-Odenwald-Kreis klagten die Erzeuger etwa über den enttäuschenden Raps-Ertrag. Neben Hitze und Trockenheit setzte Nährstoffmangel den Böden zu. Außerdem war der Befall mit Stengelschädlingen stark. Auch beim Winterweizen gab es Mängelerträge, ebenso bei der Sommerbraugerste, die im Neckar-Odenwald-Kreis eine besondere Bedeutung hat. Qualitätsmängel sorgten dafür, dass die Gerste oft nur noch als Futter verwendet werden konnte. Auch Zuckerrüben und Mais erbrachten nicht die Mengen wie in durchschnittlichen Erntejahren. Im Ganzen fielen nur noch 75 bis 80 Prozent der erwarteten Erträge an.

Tiere: Sowohl Unwetter als auch Dürre trafen etliche viehhaltende Betriebe, denn für die Tiere wurde das Futter knapp. In Rheinland-Pfalz gab das Landwirtschaftsministerium deshalb brachliegende Ackerflächen frei. Die Landwirte durften dort ihr Vieh weiden oder die Flächen mähen, um Futter zu gewinnen. Auch andere Tierarten traf die lange Trockenphase. Insekten wie Libellen, Wasserkäfer oder Wasserwanzen beispielsweise konnten sich nicht komplett entwickeln. Außerdem verloren einige Vogelarten ihre Brutplätze in kleineren Gewässern, die austrockneten. Auentypische Arten kommen aber damit zurecht - wenn sich eine solche Dürre nicht wiederholt.

Niedrigwasser: Die lang anhaltende Trockenheit ließ die Wasserstände im Rhein sinken. Einige der Folgen: Uferbänke trockneten aus, und hier und da tauchte Weltkriegsmunition auf. Für die Schifffahrt bedeutete das Niedrigwasser, dass nicht mehr mit voller Fracht gefahren werden konnte. Im November musste der Chemieriese BASF in Ludwigshafen sogar die Produktion des Kunststoffproduktes TDI stoppen, weil die Rohstofflieferung per Schiff eingeschränkt war. In Mannheim musste ein Anleger für Flusskreuzfahrtschiffe gesperrt werden. Die Situation entspannte sich erst in den vergangenen Wochen etwas. An manchen Tagen gab es sogar Hochwasserwarnungen.

Wald: Jung gepflanzte Bäume starben ab, alte Buchen hatten bereits Anfang August verfärbtes Laub, als sei es Oktober. In den Fichtenbeständen wüteten Borkenkäfer. Die Wälder in der Region zählen zu den großen Verlierern dieses Jahres. Auch im Rhein-Neckar-Kreis. Hier warnen die Experten vor den jahrelangen Folgen für den Forst als Ökosystem. Absterbende Wurzeln und der frühe Fall der Blätter lässt die Bäume geschwächt ins nächste Jahr gehen. Wie sehr die Wälder gelitten haben, wird sich überhaupt erst richtig in den nächsten Jahren zeigen, weil viele Schäden zeitversetzt kommen.

Sonnenschein: Diesbezüglich fielen in der Region keine Rekorde, wie eine Anfrage der RNZ beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach ergab. Dieser griff auf die Daten seiner Mannheimer Wetterstation zurück. Demnach gab es in der Quadratestadt zwischen Juni und August genau 835 Sonnenstunden - 25,7 Prozent mehr als im zehnjährigen Mittel. Den Rekord hält aber immer noch der Sommer 1949 mit 909 Sonnenstunden. Am höchsten stieg das Thermometer dieses Jahr am 3. August, nämlich auf 36,8 Grad Celsius. Am 7. August 2015 war mit 39 Grad Celsius der Wärmerekord gemessen worden. An 42 Tagen stieg in den Sommermonaten die Temperatur auf über 30 Grad, an 109 Tagen auf über 25 Grad Celsius.