Stuttgart. (rnz/mare) Nicht nur die Busse und Straßenbahnen in Heidelberg fahren ab Sonntag in einem neuen Takt. Auch der Fahrplan der Regionalbahnen und des Fernverkehrs der Deutschen Bahn in Baden-Württemberg wird umgestellt. Und die Bahn verspricht dabei: Neue Züge, mehr Sitzplatzkapazität, mehr Fahrten auf vielbefahrenen Strecken. Ob sich das bewahrheitet, wird sich mit dem Fahrplanwechsel ab Sonntag, 9. Dezember, zeigen.

Die ICE-Flotte wachse laut Bahn-Mitteilung auf 25 Züge. Zwischen Düsseldorf und Stuttgart über Frankfurt/Main Flughafen wird es künftig 14 Fahrten pro Tag und Richtung geben. Bisher waren es elf. Sechs Routen in beide Richtungen werden dabei mit den besonders schnellen ICE-Sprinter-Zügen gefahren.

Von Mannheim aus gibt es künftig morgens eine zusätzliche Direktverbindung nach Berlin und abends zurück. Hier werden modernisierte ICE-3 zum Einsatz kommen.

Änderungen gibt es auch im Nachtverkehr: Auf der Route Berlin–Stuttgart–München werden von Ostern bis zu den Herbstferien die Fahrten erhöht. Bislang gab es das Angebot nur im Sommer. Künftig fahren die Nacht-ICE dann auch in den Nächten von Freitag auf Samstag (bislang nur Sonntag auf Montag). Zudem werden hierbei 300 Sitzplätze pro Zug zusätzlich zur Verfügung gestellt.

Umstellen müssen sich die Fahrgäste auch bei der S-Bahn Rhein-Neckar. Der Überblick über die Änderungen:

S6 (Bensheim–Mannheim Hauptbahnhof–Worms–Mainz Hauptbahnhof): Im Juni 2018 wurde die Regionalbahnlinie Mainz–Worms–Mannheim als Linie S6 in das Netz der S-Bahn Rhein-Neckar aufgenommen. Zum Fahrplanwechsel wird nun auch die Regionalbahnlinie RB60 Mannheim–Bensheim als S6 geführt.

Pendler aus dem Raum Karlsruhe, Wiesloch-Walldorf und Heidelberg mit Ziel Mannheim-Waldhof und Mannheim-Luzenberg erhalten neue Direktverbindungen. Folgende Züge werden montags bis freitags über Mannheim Hauptbahnhof hinaus verlängert und verkehren weiter als S39 bis Mannheim-Waldhof beziehungsweise ab Mannheim-Waldhof:

- Ab Karlsruhe Hauptbahnhof um 6.54 Uhr über Wiesloch-Walldorf und Heidelberg und Mannheim Hauptbahnhof nach Mannheim-Luzenberg (an 8.14 Uhr) und Mannheim-Waldhof (an 8.17 Uhr).

- Ab Mannheim-Waldhof S38161 um 16.42 Uhr über Mannheim- Luzenberg (ab 16.44 Uhr) über Mannheim Hauptbahnhof (an 16.50 Uhr) und Heidelberg nach Karlsruhe (an 18 Uhr).

- S38163 um 17.43 Uhr ab Mannheim-Waldhof über Mannheim-Luzenberg (ab 17.45 Uhr) über Mannheim Hauptbahnhof (an 17.50 Uhr) und Heidelberg nach Karlsruhe (an 18.59 Uhr).

Weiterhin kommt es im Regionalverkehr zu neuen Fahrtzeiten. Dies betrifft die Neckartalbahn und Elsenztalbahn. Beim Regionalexpress ab Heilbronn Hautpbahnhof, Abfahrt 21.05 Uhr, entfallen die Halte in Offenau, Gundelsheim, Haßmersheim und Neckarzimmern. Ein Fahrplanangebot für diese Halte bietet die Stadtbahn.