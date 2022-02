Von Harald Berlinghof

Ludwigshafen. Frank Zappa, das enfant terrible der US-Rockszene, ist tot – Prostatakrebs. Rory Gallagher, der irische Ausnahmegitarrist im karierten Holzfällerhemd, gab sein Leben für den Whiskey und auch Ten-Years-After-Frontmann Alvin Lee, einst der schnellste E-Gitarrist der Welt, starb früh. Patti Smith, die Godmother des Punk, ist gerade 75 Jahre alt geworden. Bob Dylan hat sogar die 80 geknackt. Ja, die Rockmusik ist im Greisenalter angekommen – und doch ist sie in den Köpfen ihrer Fans noch quicklebendig. Und was waren wir jung, aufmüpfig und unangepasst! Damals, vor 50 Jahren, als Musik noch einen bedeutenden Teil unseres Selbstverständnisses ausmachte. "Bist Du Beatles oder Stones?" – diese Frage stellte sich uns Anfang der Siebziger Jahre nicht mehr. Bei uns ging es um Hard Rock à la Deep Purple oder um Art-Rock von Genesis. "Smoke on the Water" oder "Musical Box". Oder gar um "Pictures at an Exhibition", wo Keith Emerson (auch er ist längst tot) in der Adaption von Mussorgsky seinen Synthesizer aufheulen ließ. So neuartig war das Instrument zu jener Zeit, dass der Zeitungsreporter das Instrument fälschlicherweise als "Synthesicer" bezeichnete.

Emerson, Lake and Palmer waren dann am 11. April 1973 im Ludwigshafener Pop-Rock-Tempel Friedrich-Ebert-Halle die erste Band, die wir live erlebten. Damals waren wir 15, trugen die Haare lang und die Jeans eng, aber mit weitem Schlag. Fast ein Wunder, dass die Veranstaltungshalle, die äußerlich verblüffend dem TV-Raumschiff Orion glich, nicht abhob und ins All verschwand, mit Tausenden Rock-Jüngern an Bord.

Die Zeitung sah das anders: "In einem hinterindischen Räucherstübchen dürfte es kaum mehr duften", so der damalige Berichterstatter, der meterhohe Beleuchtungstürme erwähnenswert fand und die Müllhalden, die auf dem Hallenboden zurückblieben. ELP sahen wir dann ein Jahr später nochmal im Mannheimer Eisstadion, wo wir auf einer hölzernen Abdeckung über der Eisfläche saßen und einen kalten Hintern bekamen.

In den Siebzigern gab sich die Rockelite in unserer Region die Klinke in die Hand. Foto: H. Berlinghof

Frank Zappa konnten wir 1976 in der Offenburger Oberrheinhalle erleben, dann im Februar 1978 in der Rhein-Neckar-Halle in Eppelheim, ein weiteres Mal im August 1978 beim Open-Air in Ulm und schließlich im Juni 1982 im Mannheimer Rhein-Neckar-Fußballstadion. Ein Unwetter zog auf, es schüttete aus Kübeln und der Meister brach das Konzert ab. Nicht wegen der klitschnassen Fans, sondern aus Angst vor einem Stromschlag an den elektrischen Instrumenten. Heute nachvollziehbar, damals machte er sich damit keine Freunde.

Fast wöchentlich gab es zwischen 1974 und 1978 in der Region Rockstars aus aller Welt zu bewundern. An Santana in Eppelheim erinnern wir uns nur dunkel. Crosby & Nash in Eppelheim dagegen begeisterten als Rumpftruppe von CSN&Y mit Flower-Power-Feeling. Rory Gallagher lieferte zwei Mal in der Ebert-Halle ab, was man von ihm erwartete. Als die Vorband ausgewechselt werden musste, erwies sich das für den Iren jedoch als Schlag ins Wasser. Die Irish-Folk-Band East of Eden spielte ihn glatt an die Wand. Traffic mit Steve Winwood, die Art-Rock-Giganten Yes, Ten Years After, Jethro Tull mit Flötengott Ian Anderson, Bad Company, Wishbone Ash, Eric Burdon im Capitol, John Mayall in der Stadthalle Heidelberg und viele weitere klanghafte Namen tauchen auf den erhalten gebliebenen Tickets auf. Und natürlich jene Patti Smith, die nach ihrem Sensationsalbum "Horses" jede Halle füllen konnte.

Erst spät kamen wir zu den Stones. Hatten wir ihr Gastspiel im Mannheimer Eisstadion 1973, zu dem alle Klassenkameraden strömten, noch ignoriert, so besuchten wir das Doppelkonzert im Frankfurter Waldstadion 1990 gleich an zwei aufeinanderfolgenden Tagen. Keith Richards entpuppte sich zunächst als Gitarrist der Extraklasse und am zweiten Tag als Vollversager. Da konnte auch Mick Jagger nichts mehr gerade biegen.