Rhein-Neckar. (pol/mün) 30 Beamte kontrollierten am Sonntagabend auf sechs Rastanlagen 474 Lkw-Fahrer, ob sie alkoholisiert sind. Die Polizei bilanziert in ihrer Mitteilung "wieder ein erschreckendes Ergebnis": 37 Fahrer hatten mindestens 0,5 Promille, davon 18 Fahrer sogar mehr als ein Promille Blutalkohol.

Allen alkoholisierten Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und deren Führerschein, Fahrzeugschein und die Frachtpapiere beschlagnahmt. Aufgrund der kalten Witterung wurden ihnen die Fahrzeugschlüssel belassen.

Seit dem vergangenen Jahr geht das Verkehrskommissariat der Polizei das Problem an, dass Brummifahrer am Sonntagabend nach Wegfall des Fahrverbots mit Restalkohol im Blut losfahren könnten. Durch die Schwerpunktkontrollen sollen Trunkenheitsfahrten schon im Vorhinein verhindert werden. Dass die Beamten mit der Aktion an den Rastanlagen Hardtwald-Ost und -West (A5), Kraichgau-Nord und -Süd und am Hockenheimring-Ost und West (A6) richtig liegen, zeigen die Ergebnisse.

Traurige Rekordwerte

Mit der ersten Großkontrolle dieser Art im neuen Jahr wurde sogleich ein fragwürdiger Rekordwert festgestellt: Ein polnischer Lkw-Fahrer hatte eine Stunde vor Ende des Fahrverbots noch 3,5 Promille in der Atemluft. Ein tschechischer Fahrer war mit knapp 2,9 Promille über die Maßen alkoholisiert.

Ein Fahrer verweigerte die Herausgabe jeglicher Dokumente - wohl aufgrund seines Alkoholwerts von 1,4 Promille, berichtet die Polizei. Um auch hier eine Weiterfahrt zu verhindern, wurde eine Sicherungskette an den Rädern angebracht.

Nachkontrolle am Montagmorgen

Eine Nachkontrolle am Montagmorgen ergab noch bei sechs dieser Fahrer Promillewerte, die eine anhaltende Untersagung der Weiterfahrt erforderlich machten. Die beschlagnahmten Dokumente bleiben bis zur Erlangung der Nüchternheit der jeweiligen Betroffenen weiterhin in polizeilicher Verwahrung.

Der "Spitzenreiter" (3,5 Promille am Sonntagabend) wollte gegen 9 Uhr weiter fahren. Ein erneuter Alkoholtest ergab noch immer einen Wert von über 1,7 Promille. Seine Fahrt wird der Pole demnach voraussichtlich erst in der Nacht oder am nächsten Tag nach Erlangung der Nüchternheit fortsetzen können. Der Fahrer, dem die Kette um die Räder seines LKW gelegt wurde, konnte seine Fahrt um 8 Uhr fortsetzen - bei einem Alkoholtest war er bereits wieder fahrtüchtig.

Einer trank nach der Kontrolle weiter

Was die Polizisten bei ihrer Kontrolle auch feststellten: Ein LKW-Fahrer hatte um 22.10 Uhr knapp 1,5 Promille in der Atemluft. Dieser zeigte sich aber offenbar unbeeindruckt von den polizeilichen Maßnahmen und trank weiter Alkohol. Bei einer Nachkontrolle um kurz nach 8 Uhr am Montagmorgen hatte er deshalb noch 1,4 Promille, sodass sich die Weiterfahrt auch um einen Tag verzögern wird.

Forderung nach "Alkohol-Interlocks"

"Das Kontrollergebnis erhärtet die Annahme, dass sieben bis neun Prozent der osteuropäischen LKW-Fahrer Sonntags vor Fahrantritt alkoholisiert sind", so Dieter Schäfer, Chef der Verkehrspolizei Mannheim. Er wünscht sich deshalb bei auffälligen Fahrern so genannte "Alkohol-Interlocks". Dabei wird ein Gerät zum Testen des Alkohols in der Atemluft mit dem Zündschloss des Lkw gekoppelt. Vor Fahrtantritt müsste der Betroffenene "pusten" und nur bei einem Unterschreiten des Grenzwerts ließe sich das Fahrzeug überhaupt starten. "Das würde die Gefahr von Trunkenheitsunfällen deutlich reduzieren", so Schäfer.

Er kündigte an, dass die Kontrollmaßnahmen auch dieses Jahr konsequent durch das Polizeipräsidium Mannheim fortgesetzt würden.