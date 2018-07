Von Harald Berlinghof

Mannheim. Code 24, EGTC, EVTZ. Mit solchen kryptischen Kürzeln erreicht man die Menschen nur schwer. Da erreichen Begriffe wie "Blaue Banane" oder "Blauer Stern" schon deutlich mehr Aufmerksamkeit. Bei der jüngsten Sitzung der Verbandsversammlung der Metropolregion Rhein-Neckar ging es genau darum: die "Blaue Banane" als Kernraum der zentraleuropäischen Verkehrs- und Transportströme zu definieren.

Und mit den dazugehörigen EU-Geldern diesen Rhein-Alpen-Korridor zwischen Rotterdam und Genua zu optimieren. Und dabei spielt der Verband Region Rhein-Neckar (VRRN) eine ganz zentrale Rolle. Von Mannheim aus gestaltet die "International Alliance for the Rhine-Alpine Korridor" (EGTC), die 2015 gegründet wurde und dem VRRN angegliedert ist, die Entwicklung der sogenannten Blauen Banane.

Diese bezeichnet eine dicht bevölkerte Zone zwischen dem Großraum London, Rotterdam/Antwerpen, Rhein-Ruhr, Rhein-Main, Rhein-Neckar, Basel/Zürich, Mailand und Genua. Mit Ausnahme des nördlichen, britischen Teils ist der Rhein-Alpen-Korridor zwischen den Seehäfen Rotterdam und Genua damit identisch.

Entlang des Rhein-Alpen-Korridors, der als ein historischer Handelsweg Europas gilt, leben 70 Millionen Einwohner der EU. Dort wird 19 Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts der EU erwirtschaftet. Mit insgesamt einer Milliarde Tonnen Fracht werden in diesem Korridor die Hälfte der Nord-Süd-Fracht der Europäischen Union transportiert.

Mit 1300 Kilometern Länge ist der Rhein-Alpen-Korridor der bedeutendste der insgesamt neun europäischen Verkehrskorridore. Für seine strategische Weiterentwicklung ist der VRRN mit seiner Allianz (EVTZ) zuständig.

Gegenwärtig sind 21 Mitglieder darin aktiv, darunter zahlreiche Städte und Regionen entlang des Korridors - auch die Region Rhein-Neckar und die Stadt Mannheim als bedeutender Eisenbahn-Knotenpunkt. Der Ausbau der Strecke zwischen Frankfurt und der Quadratestadt gehört zu diesem Korridor-Verkehrsprojekt und soll einen der Flaschenhälse zwischen Rotterdam und Genua beseitigen.

Dabei prognostizieren alle Untersuchungen eine weiter wachsende Verkehrszunahme. Die Eröffnung zweier Eisenbahntunnels in der Schweiz und der Ausbau einiger Güterverkehrsstrecken in den Niederlanden werden diese Entwicklung eher beschleunigen. Zahlreiche Anlieger an den Güterverkehrsstrecken auch in der Region sehen sich daher mit einer drohenden zunehmenden Lärmbelastung konfrontiert. Darunter sind Städte wie Hockenheim, Schwetzingen, Mannheim und weitere entlang der Bergstraße.

Jörg Saalbach, der Direktor der EGTC, erstattete jetzt der Verbandsversammlung einen Zwischenbericht über das Erfolgsmodell einer grenzüberschreitenden Zusammenarbeit in Europa. Der Ausbau des Korridors soll in einer gemeinsamen Strategie gesteuert werden. Dabei soll darauf geachtet werden, dass nicht dem Gütertransport auf der Schiene die alleinige Priorität eingeräumt wird.

Vielmehr soll auch die Wasserstraße als Transportweg nicht aus den Augen gelassen werden. Und es soll keine ausschließliche Konzentration auf den Güterverkehr gelegt werden. Vielmehr soll auch der Personentransport in der Strategie berücksichtigt werden.

Man lässt aber keinen Zweifel daran, dass die Schienenkapazitäten ausgebaut werden müssen. Gleichzeitig sollen Schienenlärm-Minderungen an bereits existierenden Streckenteilen die Akzeptanz der Bevölkerung verbessern. Auch über alternative Antriebsformen auf Straße, Schiene und Wasserweg wird dabei nachgedacht.