Reilingen. (pol/rl) Am Mittwoch kontrollierte eine Funkwagenbesatzung des Polizeireviers Hockenheim gegen 23.50 Uhr ein Auto in der Hauptstraße. Dabei fanden die Beamten im Fahrzeug ein verbotenes Butterfly-Messer, eine Schreckschusspistole, ein Pfefferspray, einen Baseballschläger und Schreckschussmunition.

Der 35-jährige Fahrer des Wagens wurde daraufhin vorläufig festgenommen und zum Polizeirevier Hockenheim gebracht. Er wurde erkennungsdienstlich behandelt und er musste eine DNA-Probe abgeben.

Laut Polizeibericht gab es zudem Hinweise, dass der 35-Jährige auch in den Nächten zuvor Schüsse in Reilingen abgegeben hatte. Die Ermittlungen des Polizeipostens Neulußheim wegen möglicher Verstöße gegen das Waffengesetz dauern an.

Der 35-Jährige wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.