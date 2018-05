Reilingen. (zg) Der Mobilfunkausbau und der Telefonzellenabbau, sie gehen Hand in Hand. Die Telefonzelle wird zum Ort der Erinnerung. Jetzt hat es auch das letzte in Reilingen noch vorhandene Relikt der handylosen Ära getroffen. Das Telefonhäuschen am Rathausplatz wurde von Monteuren abgebaut. Sie benötigten nur wenige Stunden, hievten das Häuschen auf einen Transporter - und weg war es.

Schon im vergangenen Dezember hatte die Deutsche Telekom AG angekündigt, die nostalgisch wirkende Einrichtung im Reilinger Ortskern aufgeben zu wollen. Im Zeitalter von Smartphone und Internet sei es unwirtschaftlich geworden, solche Einrichtungen im öffentlichen Raum zu betreiben.