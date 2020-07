Reilingen. (RNZ) Der weithin hörbare Ruf des Kuckucks am Reilinger See wird am frühen Montagmorgen von lauten, mechanischen Geräuschen überlagert. Zwei Mähboote kreuzen auf dem See und durchpflügen mit ihrem Propellerantrieb die Wasseroberfläche. Das an der Frontseite angebrachte Mähwerk rückt im südlichen, etwas flacheren Gewässer den wuchernden Wasserpflanzen zu Leibe. GPS und Echolot gewährleisten, dass alle relevanten Flächen fachgerecht vom Unkraut befreit werden.

Rund 5500 Euro kostet der von der Gemeinde in Auftrag gegebene Mähboot-Einsatz. Er soll ein unkontrolliertes Wachstum der Pflanzen unter Wasser verhindern – damit wird die Wasserqualität verbessert. Damit es Brachsen, Rotaugen, Hechten und Barschen in dem vom Grundwasser gespeisten Gewässer auch in Zukunft gut geht.

In 40 Jahren hat sich der "Reilinger See" von einer ehemaligen Kiesabbaufläche zu einem einzigartigen Refugium für Flora und Fauna entwickelt. Schon seit Längerem sorgt sich der Angelsportverein (ASV) wegen der zunehmend schlechten Wasserqualität. Gewässerwart Dominik Mattern hat bei seinen regelmäßigen Messungen einen signifikanten Rückgang der Sauerstoffsättigung und eine Anreicherung von Faulstoffen festgestellt. "Anfang Frühjahr war der Wert noch recht gut, inzwischen hat er sich aber erwartungsgemäß wieder verschlechtert", berichtet er.

"Wasserpflanzen haben bis zu einem gewissen Punkt durchaus eine positive Wirkung auf das stehende Gewässer", ergänzt ASV-Vorstand Oliver Bender. "Nimmt der Bewuchs aber durch hohen Stickstoff, Phosphat und Nitrateintrag überhand und wird zu dicht, kann das Gewässer umkippen und zu einer biologisch toten Brühe werden." Dann hätten viele Lebewesen, auch der reiche Fischbestand, keine Überlebenschancen mehr, so Bender.

Ohnehin sei der neun Hektar große Reilinger See durch den hohen Biomasseneintrag des üppigen Baumbestands rund um das Gewässer belastet. Mit den am östlichen Ufer entfernten, überalterten Hybridpappeln habe sich der die Menge an Laub und Ästen im See merklich vermindert, erklärt er erfreut. Das Wasser könne wieder besser zirkulieren, und der Sauerstoffeintrag aus der Luft werde gefördert.

Das auf Mäharbeiten spezialisierte Wasserbauunternehmen Jakob Röder aus Lautertal im Odenwald führt die Pflegeaktion aus. Frontmähwerk und Schleppsense mähen die Pflanzen bis auf den Grund des Gewässers in sechs bis sieben Meter Tiefe ab. Zum Teil werden auch die Wurzeln mit herausgerissen. Die auftreibenden Pflanzenreste nehmen die Arbeiter mit einer hydraulisch betriebenen Anbauharke auf und bringen sie ans Ufer. Dort lagern Wasserpest, Laichkraut, Hornkraut und Algen für einige Tage, damit eventuelle Bewohner wie Krebse, Muscheln oder Schnecken sich wieder in den See zurückziehen können. Die umweltgerechte Entsorgung übernimmt ein Arbeitsteam des ASV.

In dem vielfältigen Gewässer mit unterschiedlichen Wassertiefen fühlen sich die Fische generell wohl, erzählt Vereinsvorstand Oliver Bender. Damit der Bestand an Weißfischen zunimmt, planen die Sportfischer, Flachwasserzonen anzulegen, in denen sich das Wasser früher im Jahr erwärmt und die Fische zum Laichen anregt.