Von Harald Berlinghof

Reilingen. Es geschah am 20. August 2008: Gegen 15.30 Uhr brach an diesem Mittwochnachmittag ein Brand in der Reilinger Wasserbettenfabrik ABBCO in der Wilhelmstraße aus. Schnell entwickelte sich das Feuer, das von einer Lagerhalle der Firma ausging, zwischen Matratzen und Kunststoffverpackungen zu einem Großbrand, der die Brandschützer aus der gesamten Nachbarschaft beschäftigte. Insgesamt 540 Einsatzkräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren und Berufsfeuerwehren waren mehr als 30 Stunden lang im Einsatz. Auch der Kreisbrandmeister und der Landesbranddirektor waren vor Ort.

Die Einsatzleitung entschied sich damals dafür, große Mengen an Löschschaum zur Eindämmung des Feuers einzusetzen. Dieser enthielt allerdings polyfluorierte Chemikalien (PFC und PFT). Die Auswirkungen dieser Stoffe auf den menschlichen Körper sind noch nicht abschließend geklärt, weshalb es auch keinen gesetzlichen Grenzwert für die Chemikalien gibt.

Die Wissenschaft empfehle aber einen sogenannten Geringfügigkeitsschwellenwert von 0,3 Mikrogramm (millionstel Gramm) pro Liter Trinkwasser, erklärt Margarete Schuh, Leiterin des Wasserrechtsamts des Rhein-Neckar-Kreises. Daraus ist zu schließen, dass das Grundwasser im Bereich westlich des damaligen Brandherds kontaminiert ist. Die Schadstoffe sollen über den dortigen Nachtwaidgraben ins Grundwasser gelangt sein. Im Landratsamt ist man außerdem der Meinung, dass der entstandene Umweltschaden repariert werden muss, bevor die Grundwasserverschmutzungsfahne das Wasserschutzgebiet "Wasserversorgung Kurpfalz – Hockenheimer Rheinbogen" erreicht.

Das Grundwasser bewegt sich in rund vier Metern Tiefe mit einer Geschwindigkeit von rund 100 Metern pro Jahr. Folglich ist die verschmutzte Grundwasserfahne rund 1,3 Kilometer lang. Damit ist die Trinkwasserversorgung der Verwaltungsgemeinschaft HORAN (Hockenheim, Reilingen, Altlußheim und Neulußheim) noch nicht von der Verunreinigung betroffen. Auch die genehmigten Brauchwasserbrunnen sind bislang nicht erreicht worden. Ohne eine Sanierung würde das verschmutzte Grundwasser dieses Gebiet aber in 20 Jahren erreichen. Der Rhein-Neckar-Kreis hat deshalb nun die Firma Arcadis Germany GmbH mit der Erstellung eines Gutachtens beauftragt. Mithilfe von Bohrungen will man die exakte Ausdehnung der Verschmutzung und die Höhe der Konzentration der schädlichen Stoffe ermitteln. Die Bohrungen sollen noch im Juni beginnen und bis Ende des Jahres abgeschlossen sein. Etwa 70 Bohrungen werden nötig sein, um einen genauen Überblick über die Ausdehnung zu bekommen. Die Kosten dafür werden auf rund 300.000 Euro geschätzt.

Doch das ist erst der Anfang. Groben Schätzungen zufolge müsste die Sanierung des Grundwassers vor allem mithilfe von Aktivkohle erfolgen. Dazu müssten an der Spitze der Verschmutzungsfahne sogenannte Filterkessel errichtet werden, wo das verschmutzte Grundwasser nach oben gepumpt und über die Aktivkohlekessel dem Boden gesäubert wieder zugeführt wird. "Grundwassersanierungen dauern lange", sagt Schuh. Das Wasserrechtsamt rechnet mit Kosten in Höhe von mindestens vier Millionen Euro, verteilt über die nächsten zehn Jahre.

Der Kreis hatte die Gemeinde dazu aufgefordert, das Gutachten in Auftrag zu geben. Bürgermeister Stefan Weisbrod wehrt sich allerdings gegen die vorgenommene "Störerauswahl", also die alleinige Schuldzuweisung an die Gemeinde Reilingen. "Das übersteigt bei Weitem unsere Finanzkraft, das geht so gar nicht", betont der Rathauschef. Die Kommune habe bis zum jetzigen Zeitpunkt rund 600.000 Euro für den bereits erfolgten Bodenaustausch am Brandort, den Brandeinsatz und für Beratungen und Untersuchungen ausgegeben. "Jetzt unserer Dorffeuerwehr und der politischen Gemeinde die Schuld an der Kontaminierung zu geben, ist nicht in Ordnung", so Weisbrod. "Es waren schließlich Feuerwehren aus der gesamten Umgegend, Berufsfeuerwehren sowie Kreisbrandmeister und Landesbranddirektor vor Ort."

Nachdem die Gemeinde kein Gutachten zur Schadstoffausbreitung in Auftrag gegeben hatte, hat der Kreis eine sogenannte Ersatzvornahme veranlasst. Das bedeutet: Der Kreis übernimmt zunächst die Kosten für das Gutachten, fordert sie später aber von der Gemeinde zurück. "Allerdings nur, wenn die Gemeinde finanziell dazu in der Lage ist", erklärt Schuh. "Sollte das nicht der Fall sein, kann der Kreis versuchen, das Geld vom Land zurückzubekommen." Die Unzufriedenheit in Reilingen mit der Störerauswahl ist unüberhörbar. Juristische Schritte wurden bislang aber nicht eingeleitet. "Wir gehören doch alle zum Rhein-Neckar-Kreis und sind deshalb eine große Familie. Da läuft man nicht gleich zum Anwalt. Das gehört sich nicht, und das wollen wir auch vermeiden", meint Weisbrod.