Region Schwetzingen. (man) Wenn am 14. März der neue Landtag von Baden-Württemberg gewählt wird, treten vermutlich eher wenige Menschen persönlich an die Urnen. Wegen der Corona-Pandemie rechnen die Verantwortlichen in vielen Wahlkreisen mit einem Rekordanstieg der Briefwähler. Schon jetzt sind vielerorts deutlich mehr Briefwahlanträge eingegangen, als bei der gesamten Landtagswahl vor fünf Jahren.

In Schwetzingen verzeichnete die Stadtverwaltung bis zum Montag ganze 4451 Briefwahlanträge. Das sind mehr als doppelt so viele wie bei der Landtagswahl 2016. Insgesamt dürfen am 14. März in der Spargelstadt 15.162 Menschen ihre Stimme abgeben. Zum Vergleich: 2016 hatten nur 2157 der damals 15.481 Wahlberechtigten eine Briefwahl beantragt. 2011 waren es sogar nur 1630 Briefwahlanträge bei insgesamt 15.646 Wahlberechtigten. Im Rathaus rechnet man damit, dass die Zahl der Briefwähler bei der diesjährigen Landtagswahl weiter ansteigen wird – und zwar auf insgesamt etwa 5500. Auch in Hockenheim haben sich viele dafür entschieden, ihr Kreuzchen zu Hause zu machen. "Bis heute haben rund 4077 Wahlberechtigte Briefwahl bei der Stadtverwaltung beantragt", erklärt Rathaussprecher Christian Stalf am Dienstag. Insgesamt sind in Hockenheim diesmal rund 14.940 Bürger wahlberechtigt. Bei der Landtagswahl 2016 gab es in der Rennstadt etwas mehr als 2000 Briefwähler. Laut der Stadtverwaltung könnten es diesmal bis zu 5000 werden.

In Oftersheim wird der Trend zur Briefwahl sogar noch deutlicher. Dort haben bislang 3122 von insgesamt 8790 Wahlberechtigten eine Briefwahl beantragt (Stand Dienstag). Das sind fast viermal so viele, wie bei der letzten Landtagswahl. "2016 waren es zu diesem Zeitpunkt circa 850 Briefwähler. Am Wahlabend waren es dann 1168", erklärt Rathaussprecherin Petra Pfeifer-Wiest. Insgesamt erwartet die Gemeinde bei der Wahl mindestens 3700 Briefwähler.

In Plankstadt sind bisher rund 2500 Briefwahlanträge eingegangen. Bei der letzten Landtagswahl hingegen entschieden sich nur 1210 der damals 7498 Wahlberechtigten für diese Abstimmungsform. Die Gemeinde rechnet diesmal mit insgesamt 3000 Briefwählern – bei aktuell 7561 Wahlberechtigten.

Ob sich die hohe Briefwahlrate auch auf die allgemeine Wahlbeteiligung auswirkt? Die Kommunen im Sprengel sind da geteilter Meinung. "Wir gehen davon aus, dass sich die meisten aufgrund von Corona den Gang ins Wahllokal ersparen wollen. Weniger Leute im Wahllokal und dafür mehr Briefwahl. Aber die Wahlbeteiligung insgesamt wird in etwa gleich bleiben", prognostiziert Schwetzingens Stadtsprecherin Andrea Baisch. Auch in Oftersheim rechnet man nicht damit, dass mehr Menschen zur Wahl gehen. In Plankstadt hingegen geht die Verwaltung davon aus, dass die Wahlbeteiligung steigen wird. "Die Briefwahl ist im Gegensatz zu früher erleichtert worden: Es ist keine Begründung mehr nötig, und man kann sie online beantragen", sagt Doris Grossmann, Leiterin des Fachbereichs Bürgerbüro, Ordnungswesen und Integration. Außerdem sei es bequemer, sein Kreuz zu Hause zu machen, als zum Wahllokal zu gehen.

In Hockenheim sieht man noch einen weiteren Grund für die dort beobachtete tendenziell höhere Wahlbeteiligung: die Corona-Politik von Bund und Land. "Sie beschäftigt die Wähler im Alltag sehr und wird die Menschen womöglich mehr als die üblichen Themen motivieren, ihre Stimme abzugeben", sagt Stalf. Grossmann sieht das ähnlich. Und: "Früher haben sich die Menschen vielleicht auch weniger für die Wahl interessiert, weil sie ihre Freizeit anders verbringen wollten. Aufgrund des Lockdowns gibt es da im Moment aber weniger Alternativen."