Von Anton Ottmann

Rauenberg. Seit Stephen Hawking, der berühmte Physiker, sie entdeckt hat, gibt es nicht nur Löcher, sondern auch "Überlöcher", in denen Materie einfach verschwindet. So eines ist das Sommerloch, jedenfalls nach Meinung von Friedrich E. Becht, aufgegriffen in der Glosse "Von Sommer- und anderen Löchern" aus seinem kürzlich erschienenen Buch "Auf einen Espresso Satirico". Danach vereinen sich "Schlupflöcher, Haushaltslöcher, Bildungslöcher, Finanzlöcher" und einige mehr zu "einem einzigartigen großen Sommerloch". Gefüllt wird es mit skurrilen Ideen wie dem "Verkauf eines aufblasbaren Krokodils als ausgebüxtes Monster im Baggersee" oder das "Impfen als gesundheitliche Katastrophe". Boulevard-Journalisten sichten Asteroiden, Ufos und allerlei schlimmes Getier, schreiben Artikel über "Kuno, den Killer-Karpfen", "Thea, die Todestaube" oder "Der Tod lauert im Vorwaschgang" und über all dem lacht, wie Becht ausführlich erläutert, die "güldene Sommersonne".

In seinem heiter-satirischen Erstlingswerk führt der Autor durchs pralle deutsche Leben, sei es "Die schwere Lust am Untergang", den "modischen Sandalismus" oder das deutsche Vereinsleben. Ein richtiger Mann ist die Verbindung von "Bratpfanne, Sex und Sensitivität" und hat hoffentlich auch "Kompetenzkompetenz".

Es sind Episoden aus den Niederungen des Alltags: "heiß, stark, ungesüßt". "Alles wird zermahlen und unter hohem Druck zu dem ,Espresso Satirico’ gebrüht", kommentiert der Autor und Espresso-Genießer Becht. Sein Gespür für Alltagskomik und menschliche Unzulänglichkeiten lässt ihn fantasieren, fügt sich zu Nonsens, Wortgeplänkel und Kuriosem. "Es wird übertrieben, überhöht, persifliert und ironisiert, mit und ohne tiefere Bedeutung." Köstlich auch seine Bonmots: "Immer mehr Menschen halten bereits das Hüsteln der Flöhe für eine schwere Bronchitis." Oder: "Von einer Ziege sollte man keine Kuhmilch erwarten."

Die Texte seines Buches hat der heute in Rauenberg wohnende Autor ursprünglich für seine Bühnenauftritte geschrieben, denn Friedrich E. Becht ist seit über 30 Jahren als Kabarettist und Comedian auf Bühnen und Podien, bei Festen, Banketten und Messen unterwegs. Seine Liebe zur Bühne entdeckte er mit 15 Jahren in seinem Heimatort Dielheim. Dort baute er mit Freunden die Amateurbühne "Theater im Bahnhof" auf, leitete sie über viele Jahre, trat in unzähligen Stücken und literarischen Programmen auf und führte Regie. Darüber hinaus machte er sich als Rezitator, Moderator und Kleinkünstler weit über die Region hinaus einen Namen, sei es im Rokoko-Theater in Schwetzingen, auf einem Ausflugsdampfer, in der Berliner Kneipe oder dem noblen Kurhotel.

Er war zu sehen in "Kunst" von Jasmina Reza, dem TV-Film "Herr Zumpe und die Rocker" und gab Industriefilmen und Radio-Werbespots seine Stimme. Ein Comedy- und drei Kabarettprogramme stammen aus seiner Feder. Das von ihm inszenierte Einmannstück "Novocento, die Legende vom Ozeanpianisten" von Alessandro Baricco brachte ihm einige Engagements und eine Einladung zu den Heidelberger Theatertagen ein. Daneben hat sich Becht einen Namen als künstlerischer Fotograf und Gestalter von Kommunikationsmedien gemacht, hat erfolgreich Foto-Kalender herausgegeben und Fotokunst-Ausstellungen bestritten. Diese Begabung war auch die ideale Voraussetzung für seine Tätigkeit als "leitender Marketer für Kommunikation, Werbung und Sponsoring" bei einem internationalen Baustoffkonzern. Seit einiger Zeit im Ruhestand, hat er die in vielen Jahren entstandenen Texte zu einem Buch zusammengefasst und bearbeitet. Sie richten sich an alle, die sich an Ironie und Satire erfreuen können und dankbar sind, für jede Gelegenheit zu lachen und zu schmunzeln.

Info: Friedrich E. Becht, "Auf einen Espresso Satirico", Verlag tr edition, Hamburg 2021, im Buchhandel erhältlich.