Von Hans Georg Frank

Stuttgart/Eppingen. Die Dimension des privaten Chemikalienlagers in Eppingen-Rohrbach ist noch größer als bisher befürchtet. In dem Haus, eine frühere Schreinerei, und zwei Kellern stellte die Polizei im Februar 2014 rund 10.000 unterschiedlichste Substanzen mit einem Gesamtgewicht von 25 Tonnen sicher. Dies wurde am Dienstag bei Verhandlungen vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart bekannt. Der Chemielaborant sowie sein Vater und ein Bekannter als Besitzer der versiegelten Immobilien wehren sich mit vier Klagen gegen das Nutzungsverbot, gegen Auflagen der Stadt Eppingen und Kosten von rund 12.000 Euro.

Ginge es nach dem Ratgeber der Kläger, wäre das brisante Sammelsurium im 1700-Seelen-Dorf ungefähr so riskant wie ein Chemiebaukasten für neugierige Schüler. Die Stadtverwaltung habe deshalb mit ihren Anordnungen "mit Kanonen auf Spatzen geschossen". Im Rathaus jedoch wurde 2014 "eine Gefahr für Leib und Leben" befürchtet.

Beim Abtransport seien sechs Übersee-Container gefüllt worden, zählte die Vorsitzende Richterin der 13. Kammer, Ulrike Zeitler, auf. Dabei waren 4192 Kilo sehr giftiger Substanzen, 11.272 Kilo wurden zusätzlich eingestuft als "brandfördernd oder explosionsgefährlich". Zu diesen Stoffen gehörten 170 Kilo Zyankali, mit dem rein rechnerisch 1,2 Millionen Menschen vergiftet werden könnten. Nach der Anzeige durch das Karlsruher Institut für Technologie (KIT), bei dem der 44 Jahre alte Laborant beschäftigt war, stießen die Experten auch auf 250 Liter hochgiftige Flusssäure, ebenso auf je 500 Liter krebserregende Salpeter- und stark ätzende Schwefelsäure.

Die Richterin zitierte auch aus den 3300 Seiten der Ermittlungsakte der Staatsanwaltschaft Karlsruhe. Demnach waren einige Behälter undicht, aus Fässern habe es "geraucht". Auch ihr drängte sich der Eindruck auf, dass es sich bei dem Gebäude in der Rohrbacher Ortsmitte um "ein Chemie-Haus" handeln könnte. Da dort eine Alarmanlage installiert worden sei, müsse angenommen werden, dass die Stoffe "nicht ganz harmlos" gewesen seien. Zudem müsse berücksichtigt werden, dass Blitze einschlagen oder Kinder eindringen könnten. In dem Haus seien zwei Labore gewesen.

Die Kläger behaupteten, alles richtig gemacht zu haben. Es habe sich um "ein Versuchslabor mit allem Drum und Dran" gehandelt. Die Substanzen seien "ordnungsgemäß" gelagert worden. Dass ein Gutachter dennoch einen Zustand vorgefunden hat, den die Stadtverwaltung als lebensgefährlich ansieht, liege an einer schlampigen Putzfirma und am unsachgemäßen Umgang durch die Polizei. Der Berater behauptete vor Gericht: "Die Stadt Eppingen will die Familie F. fertig machen." Eine Einigung kam am Dienstag nicht zustande, weil die Positionen zu weit auseinander liegen. Nun wird das Gericht eine Entscheidung treffen.

Unabhängig von diesem Verfahren ist vor dem Landgericht Karlsruhe ein Prozess gegen den Besitzer der Chemikalien anhängig, der seinen Arbeitgeber bestohlen haben soll. Zwar hätte er sich längst vor einer Kammer verantworten sollen, aber die erste Anklageschrift genügte dem Gericht nicht. Es verlangte eine genauere Aufstellung der Beutestücke. "Jeder Behälter muss einzeln aufgelistet sein, damit es zu keinen Verwechslungen kommen kann", erklärte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft an Anfrage. Es handle sich um rund 500 gefüllte Gefäße unterschiedlicher Größen. Ein Teil der gefundenen Chemikalien zählt nicht zum Diebesgut, weil eine eindeutige Zuordnung nicht mehr möglich war.

Obwohl die Lager unter Polizeischutz und größten Vorsichtsmaßnahmen geräumt wurden, spielt ein eventuelles Risiko für die Bevölkerung bei der Anklage keine Rolle. "Das ist ein ganz einfacher Diebstahl", erklärte der Sprecher und verwies auf den Paragrafen 242 des Strafgesetzbuchs. Demnach droht eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, wenn man "eine fremde bewegliche Sache einem anderen wegnimmt". Von einem "besonders schweren Fall", der laut Paragraf 243 mit Haft bis zu zehn Jahren geahndet wird, gehen die Ankläger offenbar nicht aus. Dafür wäre Voraussetzung gewesen, dass der Laborant einbricht, einsteigt oder eindringt. Doch dem Vernehmen nach wurden Rechnungen gefälscht.

Eine Bereicherung durch Handel oder gar eine terroristische Absicht wurden ausgeschlossen. Ermittler gehen von "einer übersteigerten Sammelleidenschaft" aus. Wann in Karlsruhe der Prozess eröffnet wird, lässt sich nicht abschätzen. "Wir bewegen uns gerade in einem Zwischenverfahren", hieß es bei der Staatsanwaltschaft, deren endgültige Anklage nicht fertig ist. "Wir sind bestrebt, es möglichst bald zu machen", erklärte der Sprecher. Ob damit vier Wochen, zwei Monate oder länger gemeint sind, vermochte er nicht zu sagen.