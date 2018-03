Von Willi Berg

Weinheim/Mannheim. Ein ehemaliges Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr hat sein eigenes Haus angezündet. Das alte Fachwerkgebäude im Weinheimer Ortsteil Rippenweier brannte völlig nieder. Seit Mittwoch muss sich der offenbar psychisch kranke Mann vor dem Mannheimer Landgericht verantworten.

Der 29-Jährige war erst kurz vor der Tat aus einer psychiatrischen Klinik entlassen worden. Am Himmelfahrtstag 2017 geht er zum Feuerwehrfest in Rippenweier. Dort redet er wirres Zeug und drückt einer ihm unbekannten Frau eine Zigarette auf deren Arm aus. Feuerwehrleute hätten ihn deshalb zur Rede gestellt und heimgeschickt, berichtet er. Dorthin sind nur es wenige Schritte.

Der 29-Jährige packt zu Hause einige Sachen zusammen und zündet dann im Obergeschoss einen Weidenkorb an. Dann verlässt er das Haus, in dem er alleine lebt und das ihm und seinen Eltern gehört. Als er noch einmal zurückblickt, seien bereits "Flammen aus dem Dachstuhl geschlagen", erinnert er sich vor Gericht. Dann will er nach China zu den Shaolin-Mönchen reisen, so sein Plan. "Ich dachte, vielleicht können die mir helfen." Es sollte eine Reise ohne Wiederkehr sein. Deshalb habe er den Brand gelegt, um nie mehr in das Haus zurück zu können.

Weit kommt er jedoch nicht zu Fuß. Im Nachbarort klingelt er am Haus eines früheren Lehrers, um dort zu übernachten. Als niemand öffnet, wirft er einige Scheiben ein. In der späten Nacht verhaftet ihn die Polizei in der Wohnung eines Freundes.

Der starke Brandgeruch steckt noch in seinen Kleidern. Seither ist der mutmaßliche Brandstifter in einer psychiatrischen Klinik in Wiesloch untergebracht, wo er noch einige Zeit wird bleiben müssen. Der Beschuldigte leide an einer paranoiden Schizophrenie und sei eine Gefahr für die Allgemeinheit, sagt der Staatsanwalt. Im Tatzeitraum sei der 29-Jährige schuldunfähig gewesen.

Eigenen Angaben zufolge war er seit dem zehnten Lebensjahr bei der Freiwilligen Feuerwehr. Die Chancen, in absehbarer Zeit wieder als freier Mensch zu leben, stehen nicht schlecht. Der intelligente junge Mann zeigt sich inzwischen einsichtig. Nach anfänglicher Weigerung nimmt er Medikamente ein, die Wahnvorstellungen verhindern sollen. Vor Gericht spricht er klar und strukturiert. Nach der Entlassung möchte er "normal geregelt arbeiten", so sein Ziel.

Er habe zunächst Lehrer werden wollen wie seine Eltern und studiert nach dem Abi Mathematik und Geografie. Nach einigen Semestern gibt er wegen seines Drogenkonsums auf. Jahrelang habe er fünf Joints am Tag geraucht. "Ich dachte, Kiffen ist cool und schadet nicht." Ein Trugschluss. Nach dem Abbruch des Studiums macht er eine Lehre zum Gärtner. Im Jahr 2013 wird bei ihm eine paranoide Schizophrenie diagnostiziert. Dennoch nimmt er weiter Drogen wie Cannabis und auch LSD. Betrunken baut er einen Unfall und verliert dadurch den Führerschein. Als er die verschriebenen Medikamente absetzt, kommen die Wahnideen wieder. So glaubt er, der Staat habe sich gegen ihn verschworen.

Im Jahr 2016 kaufen seine Eltern in Rippenweier ein altes Fachwerkhaus für 200.000 Euro. Das will der Sohn renovieren, der alleine darin wohnt. "Ein schönes Haus", wie er sich erinnert. Doch das steht nun nicht mehr. Rund 80 Feuerwehrleute waren damals im Einsatz, um das Feuer zu bekämpfen. Zwar gelingt es, das Übergreifen auf Nachbargebäude zu verhindern.

Das lichterloh brennende Haus ist aber nicht mehr zu retten. Vergeblich versuchen Löschtrupps mit Atemschutzgeräten an den Brandherd heranzukommen. Doch sie müssen sich zurückziehen, weil das Gebäude einzustürzen droht. Die Lösch- und Sicherungsarbeiten ziehen sich über mehrere Stunden hin. Zwei Einsatzkräfte werden verletzt. Auf dem Grundstück, das nun wieder vollständig den Eltern gehört, soll ein neues Gebäude entstehen. Für den Prozess sind vier Tage anberaumt. Ein Urteil soll am 5. März verkündet werden.