Mannheim. (hwz) Einen leichten Besucherrückgang muss der gestern zu Ende gegangene Mannheimer Maimarkt gegangen. 338.000 Besucher strömten auf Deutschland größte regionale Verbrauchermesse - im Vorjahr waren es noch 341.000. Trotzdem war Maimarkt-Chefin Stefany Goschmanns Sorge, angesichts ihres beim Zwischenbericht gezeigten Optimismus am Ende zurückrudern zu müssen, unbegründet. "Der Maimarkt 2018 war schön, einfach schön", stellte sie gestern bei der Abschlusspressekonferenz zufrieden fest.

An elf Maimarkttagen fiel kein Tropfen Regen, was insbesondere die Aussteller im Afrikanischen Dorf und im Freigelände begeistert habe. Doch auch über den Fachschauen in den Hallen strahlte die Konjunktursonne und mit ihnen die Aussteller. "Und die Erwartungen an den Maimarkt sind hoch", betonte die Messechefin. Zumal das Messegeschäft auf dem Mühlfeld für viele einen wichtigen Baustein des Jahresumsatzes darstelle - sei es durch den Verkauf von Produkten direkt auf der Messe oder aufgrund des zu erwartenden Nachgeschäfts.

869 der 1400 Aussteller füllten in diesem Jahr die Fragebogen aus. Von den Befragten gaben über 88 Prozent ihren diesjährigen Geschäftsergebnissen die Noten "sehr gut", "gut" und "zufrieden". Eine Einstufung, die nur einen Hauch unter dem Spitzenwert von 2017 liegt. Über 89 Prozent erwarten ein gutes Nachgeschäft. "Das ist der beste Wert, der jemals in der Umfrage ermittelt wurde", erklärte Goschmann. Fast 20 Prozent hätten angegeben, mehr Kundenkontakte gehabt zu haben als erwartet. Beratung stand offenbar hoch im Kurs. Über 54 Prozent der Befragten gaben zudem an, mehr verkauft zu haben als bei den ebenfalls guten Maimärkten in 2016 und 2017. "Im Baubereich hat es gebrummt", nannte Goschmann einen Ausreißer im positiven Sinn. Die Kochstudios in der Gemeinschaftsschau Baden-Württemberg und in der neuen Sonderschau "Bewusst genießen: vegan. Bio. glutenfrei" seien stets "proppenvoll" gewesen.

"Wie in den frühen Anfangsjahren war zu beobachten, dass sich Aussteller gegenseitig unterstützt haben", merkte die Maimarktchefin an. Dieser Geist des Miteinanders sei auch an vielen anderen Stellen zu spüren gewesen. So sei die Berufsfeuerwehr bei ihrem Spendenlauf von Polizei, Bundeswehr, Ausstellern und auch Besuchern unterstützt worden, so dass am Ende 8500 Euro an die Malteser Migranten Medizin übergeben werden konnten. "Schon jetzt erklären 74 Prozent der Aussteller, 2019 wiederkommen zu wollen", so Goschmann. Für sie haben die Planungen für den nächsten Maimarkt vom 27. April bis 7. Mai längst begonnen.