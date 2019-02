Von Stefan Hagen

Rhein-Neckar. Vor den tollen Tagen appelliert das Polizeipräsidium Mannheim an alle feierwütigen Narren, das Auto nach Alkoholkonsum stehen zu lassen. Wie in den Vorjahren werde man die Verkehrskontrollen in der "heißen Phase" der närrischen Zeit verstärken.

Dabei handele es sich zumeist um eine präventive Verkehrsmaßnahme zur Überprüfung der Verkehrstüchtigkeit des Fahrzeugführers. Außerdem würden die Betriebssicherheit des Fahrzeugs und die Fahrzeugpapiere kontrolliert. Solche Kontrollen seien auch ohne konkreten Anlass zulässig, heißt es in einer Mitteilung der Polizei. Fahrten unter Alkohol und Drogen würden hart bestraft. Neben einem Fahrverbot von mindestens einem Monat und Punkten auf dem Flensburger Punktekonto, drohen den Alkohol- und Drogensündern empfindliche Geldstrafen, die nicht selten ein Monatseinkommen übersteigen. Durch den Verlust des Führerscheines kämen häufig auch noch berufliche Konsequenzen hinzu.

Für Fahranfänger sei Alkohol am Steuer ganz tabu. Für sie gelte die 0,0-Promille-Grenze. Radfahrer seien übrigens ab 1,6 Promille fahruntüchtig, heißt es in der Mitteilung weiter.

Aufpassen, rät die Polizei: Während der Fastnachtszeit steigt die Gefahr, dass sogenannte K. o.-Tropfen verabreicht werden.

Besondere Vorsicht sei geboten, wenn Alkohol und Medikamente gleichzeitig eingenommen würden. In solchen Fällen könne es zu gefährlichen Wechselwirkungen kommen. Bereits der Genuss kleiner und kleinster Mengen könne zur Fahruntüchtigkeit führen. Die Polizei werde daher auch in diesem Jahr während der gesamten Fastnachtszeit im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim verstärkt gegen Alkohol- und Drogensünder im Straßenverkehr vorgehen, kündigt Sprecher Christoph Kunkel an.

Im Zusammenhang mit den zahllosen närrischen Veranstaltungen weist die Polizei noch auf eine weitere Gefahr hin: Die im Volksmund als K. o.-Tropfen bekannten Flüssigkeiten wie beispielsweise Liquid Ecstasy. Unbekannte würden ihren Opfern die Tropfen in Getränke mischen und sie damit willen- oder sogar bewusstlos machen, um sie anschließend zu berauben oder zu vergewaltigen.

Selbst schützen könne man sich am besten, indem man folgende Tipps beachte: Getränke bei der Bedienung bestellen und selbst entgegennehmen; von Unbekannten keine offenen Getränke annehmen; offene Getränke nicht unbeaufsichtigt lassen; bei Übelkeit Hilfe beim Personal suchen; Freundinnen und Freunde achten aufeinander und lassen ihre Getränke nicht aus den Augen; Freundinnen und Freunde holen im Ernstfall sofort ärztliche Hilfe für das Opfer und verständigen das Personal.

Aber auch ohne Zusatz von verbotenen Stoffen könne man schnell Opfer von Straftaten werden, heißt es in der Mitteilung des Polizeipräsidiums weiter. Nämlich dann, wenn man zu tief ins Glas geschaut habe und nicht mehr Herr über seine Sinne, seines Körpers sei.

Straftäter würden diese hilflosen Lagen schamlos ausnutzen, weiß Polizeisprecher Kunkel. "Lassen Sie es nicht so weit kommen", appelliert er an die Vernunft der Feiernden. Die Polizei werde auch ein Auge auf den Alkoholkonsum von Jugendlichen werfen. Zu diesem Zweck werden anlässlich des Mannheimer Straßenfaschings wieder Jugendschutzstreifen unterwegs sein. Die Teams schauen speziell, dass das Jugendschutzgesetz eingehalten wird. Und das bedeutet: kein Alkohol für Kinder unter 16 Jahren und kein hochprozentiger Alkohol für Jugendliche unter 18 Jahren.

Info: Weitere Informationen gibt es im Internet unter der Adresse: www.polizei-beratung.de.