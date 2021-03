Plankstadt/Hockenheim. (man) Nach der Gemeinde Oftersheim eröffnet nun auch Plankstadt ein kommunales Corona-Schnelltestcenter im Gemeindezentrum. Ab diesem Freitag können sich dort bestimmte Bevölkerungsgruppen testen lassen. Das Versprechen der Kanzlerin, jeder Bürger habe ab diesem Montag ein Recht auf einen kostenlosen Schnelltest pro Woche, ist für die Kommunen im Sprengel weiterhin schwer umsetzbar.

"Wir handeln nach der Strategie, die das Land Baden-Württemberg vorgegeben hat", erklärt Bürgermeister Nils Drescher und verweist auf eine entsprechende Mitteilung des Städte- und Gemeindebunds. Demnach hätten die gefassten Beschlüsse von Bund und Ländern zunächst keine unmittelbaren Auswirkungen auf die freiwilligen kommunalen Teststrukturen. Sie blieben vorerst ein begleitendes Angebot zu den etablierten Strukturen. Sofern die Bundestestverordnung und die Landesteststrategie weiterentwickelt würden und die finanziellen wie logistischen Bedingungen erkennbar seien, stehe die Gemeindeverwaltung bereit, das Testangebot entsprechend der Vorgaben der Bundes- und Landespolitik auszuweiten, so Drescher.

Laut der Gemeinde sind die kommunalen Testangebote zeitlich befristet bis zum 31. März und sollen vorrangig bestimmten Gruppen zur Verfügung stehen. Dazu gehören unter anderem Menschen, die Kontakt zu vulnerablen Gruppen haben oder selbst ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld haben. Zu den Plankstadter Test-Teams gehören alle ortsansässigen Arztpraxen. Sie werden unterstützt von den Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung.

Das neue Testzentrum befindet sich im Untergeschoss des Gemeindezentrums in der Schwetzinger Straße 29 bis 31. Vorgesehen sind folgende Öffnungszeiten: Freitag, 12. März, 12 bis 16 Uhr. Samstag, 13. März, 8 bis 12 Uhr. Dienstag, 16. März, 10 bis 14 Uhr. Mittwoch, 17. März, 13 bis 17 Uhr. Freitag, 19. März, 14 bis 17 Uhr. Samstag, 20. März, 8 bis 12 Uhr. Dienstag, 23. März, 12 bis 16 Uhr. Freitag, 26. März, 14 bis 17 Uhr. Samstag, 27. März, 8.30 bis 12.30 Uhr. Montag, 29. März, 15 bis 17 Uhr. Dienstag, 30. März, 14 bis 18 Uhr.

Einen festen Termin braucht man bislang nicht. Die Gemeinde behält sich aber vor, bei zu großer Nachfrage eine Anmeldepflicht einzuführen. Bei Fragen kann man sich an das Seniorenbüro unter der Telefonnummer 06202 / 20 06 53 wenden. Die Leitung ist montags bis freitags von 9 bis 11 Uhr besetzt. Wer möchte, kann auch eine E-Mail an senioren@plankstadt.de schreiben.

Hockenheim sucht nach Lösungen

In Hockenheim sucht man derzeit noch nach einer Lösung, um Schnelltests und auch Impfungen vor Ort anbieten zu können. "Die Möglichkeit für einen kostenfreien Test erfolgt zurzeit noch über das Gesundheitsamt Heidelberg, also über das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis", erklärt Rathaussprecher Christian Stalf auf Nachfrage.

Die Stadt Hockenheim gehe aber verschiedenen Lösungsansätzen nach, "sodass auch wir den Menschen vor Ort, einen reibungslosen Zugang zu den Tests gewährleisten können". Im Moment arbeite man daran, eine Impfmöglichkeit für die erste Prioritätengruppe einzurichten. "Das erachten wir als das primäre Ziel", so Stalf. In Plankstadt gibt es bereits Termine für eine solche Aktion (siehe Artikel oben).

In den vergangenen drei Wochen hat die Stadt – wie viele andere Kommunen auch – bereits kostenlose Schnelltests für Lehr- und Kitapersonal in den jeweiligen Einrichtungen angeboten. Die Resonanz sei gut, aber es gebe noch Luft nach oben. "Wir denken, dass sich diese Testungen im Laufe der Zeit zu einer Routine entwickeln und in den alltäglichen Arbeitsablauf übergehen", so Stalf.