Plankstadt. (pol/stoy) Nach dem Unfall am Dienstagmorgen, bei dem ein 72-jähriger Mercedes-Fahrer schwer verletzt wurde, ist die Grenzhöfer Straße in Plankstadt nun wieder für den Verkehr freigegeben. Nach Polizeiangaben wollte der 72-Jährige aus der Straße Jungholz auf die Grenzhöfer Straße auffahren, missachtete dabei aber die Vorfahrt eines vom Grenzhof kommenden anderen Mercedes-Fahrer.

Bei dem Unfall wurde der 72-Jährige in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste durch die alarmierten Einsatzkräfte befreit werden. Er kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Der weitere Unfallbeteiligte wurde leicht verletzt.

Beide Fahrzeuge wurden total beschädigt und mussten mit einem Kran geborgen werden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht geklärt.

Update: Dienstag, 5. Oktober 2021, 11.39 Uhr

Schwerer Unfall nach Missachten der Vorfahrt

Plankstadt. (pri/pol/stoy) In Plankstadt ist es am heutigen Dienstagmorgen zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen. Aktuell ist die Grenzhöfer Straße in Plankstadt, zwischen Grenzhof und Plankstadt, voll gesperrt. Wie die Polizei informiert, kollidierten gegen 9.10 Uhr im Kreuzungsbereich der Straße Jungholz und der Grenzhöfer Straße (K4146) zwei Autos miteinander. Einer der Unfallbeteiligten wurde dabei schwer verletzt, mindestens eine Person ist eingeklemmt.

Nach Angaben der Beamten soll der Unfallverursacher aus der Straße Jungholz auf die Grenzhöfer Straße gefahren sein, ohne auf den bevorrechtigten Verkehr zu achten. Dabei wurde er von einem aus Grenzhof kommenden Autofahrer im Bereich der Fahrertür erfasst. Hierbei verletzte sich der Unfallverursacher schwer.

Die Polizei bittet ortskundige Autofahrer, den gesperrten Bereich der Grenzhöfer Straße weiträumig zu umfahren.