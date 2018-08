Plankstadt. (RNZ) Die Jugendlichen in Plankstadt bekommen einen Chillcontainer. Der ausgeschnittene Stahlcontainer mit Robinienboden soll westlich der Skateranlage aufgebaut werden. Die Inneneinbauten werden als Bausatz zum Eigenbau geliefert und sollen am Freiwilligentag der Metropolregion erstellt werden. Dafür werden noch Freiwillige gesucht. Diese werden am 15. September in kleinen Gruppen von 10 bis 15 Uhr einige Arbeiten übernehmen.

Geplant ist, dass eine Gruppe das Fundament für das Sonnensegel aufbaut. Weitere Helfer werden für das Herstellen der Wege und Flächen benötigt. Andere kümmern sich um den Einbau der Sitzbänke im Container und um die Modellierung eines Hügels für die Eidechsen. Der Verein Postillion hat einen Sprayer organisiert, der mit einigen Jugendlichen den Container von außen gestalten wird. Die Helfer brauchen keine besonderen handwerklichen Fähigkeiten, sondern sollen Spaß und Freude am freiwilligen Engagement haben.

Die Idee für den Chillcontainer stammt von Jugendlichen. Nachdem sie diesen Wunsch bei einem Treffen mit Bürgermeister Nils Drescher im Februar geäußert hatten, kam die Hauptamtsleitung auf das Bauamt zu. Die Pläne für das Projekt konkretisierten sich. "Mitte Juli wurde der Seefrachtcontainer bestellt und der Bauhof in die weitere Planung eingebunden", sagt der Leiter des Bauamts, Andreas Ernst. Bis zum Aufbau des Containers wird der Bauhof einige Vorarbeiten wie das Versetzen eines Skater-Elements, das Herstellen der Fundamente und das Schottern der befestigten Flächen übernehmen. Die weiteren Arbeiten übernehmen dann die Helfer am Freiwilligentag. Als Dankeschön für die Unterstützung erhalten diese vor Ort bei ihrem Einsatz ein blaues "Wir schaffen was"-T-Shirt, das sie noch lange an diesen Tag erinnern soll. Zudem erhalten die Helfer einen kleinen Gutschein für den Besuch des Straßenfestes, das ebenfalls an diesem Wochenende stattfindet.

Info: Anmeldungen sind möglich unter https://www.wir-schaffen-was.de/projekte oder per Mail bei Hauptamtsleiter Michael Thate unter michael.thate@plankstadt.de.