Der Einzelhandel in kleineren Kommunen ist von der Konkurrenz aus dem Internet bedroht. Auch in Plankstadt muss die Waldpfad-Apotheke nach 66 Jahren schließen. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Kleinere Kommunen haben es nicht leicht. Der Einzelhandel ist oft nur schwer davon zu überzeugen, dass sich ein Laden rechnet. Vom Landärztemangel ist allenthalben die Rede. Auch Apotheken tun sich zunehmend schwer, angesichts des Internet-Handels mit Medikamenten in kleineren Gemeinden zu überleben. Dazu kommt oft noch die schwierige Nachfolgeregelung.

Jetzt trifft es am Ende des Monats auch Plankstadt. Dann schließt die Apotheke am Waldpfad für immer ihre Pforten. Damit geht nach 66 Jahren an diesem Standort eine Ära zu Ende, die 1952 mit dem Apotheker Gerhard Reimelt begonnen hat und nun mit der Apothekerin Friederike Finkenzeller endet. Künftig gibt es in Plankstadt mit der Luisen-Apotheke und der Schubert-Apotheke also nur noch zwei Apotheken zur direkten pharmazeutischen Versorgung der Einwohner vor Ort.

Mit dem Apotheker Gerhard Reimelt fing 1952 die Geschichte der Apotheke am Waldpfad an. "Ein katholischer Apotheker zur Eröffnung einer zweiten Apotheke gesucht". So lautete nach dem Zweiten Weltkrieg eine Anzeige in der Hanauer Apothekerzeitung. Eine "evangelische" Apotheke in Plankstadt gab es schon. Jochen Reimelt, der älteste Sohn, erinnert sich gerne an die Zeit der Familie in Plankstadt. Gut integriert waren die aus Schlesien stammenden Neubürger in der katholischen Pfarrgemeinde.

Apotheken-Gründer Gerhard Reimelt. Foto: Gemeinde

Alle, die Gerhard Reimelt noch kennen gelernt hatten, beschreiben ihn als überaus korrekten, geradlinigen, gerechten und angenehmen Chef. Mit Eintritt in den Ruhestand übergab Gerhard Reimelt die Apotheke 1979 an Friederike Finkenzeller. Somit waren es nur zwei Apotheker, die das Geschäft durch die Jahrzehnte führten. Die Apotheke war immer auch ein lokaler Arbeitgeber, viele Angestellte kamen aus Plankstadt.

Die Apothekerin wird ihre Zeit in Plankstadt in guter Erinnerung behalten, wie sie versichert. Und so schmerzt es sie schon ein wenig, die Apotheke nun zu schließen. Für den Wirtschaftsfaktor Apotheke wird es aber heute immer schwieriger, sich am Markt zu behaupten und überlebensfähig zu bleiben. Die gesetzlichen Vorgaben sind problematisch, die immer strengeren Datenschutzbestimmungen tun ihr Übriges. Die große Konkurrenz der Online-Apotheken knabbert den lokalem Geschäftsstellen zunehmend Marktanteile weg. Und auch die Einflussnahme der Krankenkassen auf das Alltagsgeschäft von Apothekern hat enorm zugenommen und erfordert immer mehr Arbeitsaufwand.

Vielleicht haben all diese Gründe dazu geführt, dass die Waldpfad-Apotheke keine neuen Abnehmer gefunden hat.