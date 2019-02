Von Harald Berlinghof

Plankstadt. Auf dem Gelände der TSG Eintracht Plankstadt gibt es den "ehemaligen Reiterplatz" - ein Rasenspielplatz, auf dem sich die Fußballer austoben können. Daneben liegt der Hauptspielplatz, umgeben von einer roten Tartan-Kunststoffbahn für Laufwettbewerbe. Weiter östlich schließt sich der neu gestaltete Kunstrasenplatz an. Hinzu kommt ein Bolzplatz mit einem Tennenbelag, umgangssprachlich auch Aschenplatz oder Hartplatz genannt.

Im September 2017 hatten sich die Plankstadter in einer Bürgerbefragung mit 70,5 Prozent der abgegebenen Stimmen für den Verbleib der Sportanlagen am bisherigen Standort in der Jahnstraße ausgesprochen. Die Alternative wäre eine Verlegung der Sportstätten an den Ortsrand gewesen. Weil von der Verlegung vor allem Jugendliche betroffen gewesen wären, durften alle Plankstadter ab 14 Jahren an der Bürgerbefragung teilnehmen.

Und so wurde in einem ersten Bauabschnitt 2018 der Kunstrasenplatz verlegt und die Fluchtlichtanlage an Hauptplatz und Kunstrasenplatz erneuert. Dabei verschob man den gesamten Kunstrasenplatz um etwa zehn Meter nach Süden. Am Hauptplatz wurden Ballfangnetze und -zäune aufgestellt und der Pflasterweg um den Kunstrasen und die Auswechselbänke erneuert. "Das alles summiert sich auf Kosten in Höhe von 780.000 Euro", erklärt Bauamtsleiter Andreas Ernst.

Nun steht der zweite Bauabschnitt an, mit dem man Ende März beginnen will. Während im vergangenen Jahr vor allem die Sportstätten für Fußballer im Mittelpunkt der Sanierung standen, sind es nun die Leichtathletik-Anlagen. Die Kunststoffbahn mit sechs Reihen für den 100-Meter-Lauf und vier Reihen rund um den Platz hat im Laufe der Jahre schwer gelitten und ist an einigen Stellen aufgeplatzt. Die Risse ziehen sich bis in den Untergrund. Auch der Kunststoffboden der beiden Halbkreise hinter den Fußballtoren eignet sich nicht mehr für sportliche Höchstleistungen. So wird man bis in den Spätsommer hinein im nördlichen Halbkreis die Weitsprunganlage und die Stabhochsprunganlage erneuern, erzählt Ernst.

Ebenfalls geplant ist eine neue Kugelstoßanlage. Im südlichen Halbkreis wird zudem die Hochsprungmatte erneuert und eine Speerwurfanlage mit dem nötigen verlängerten Anlauf gebaut. Zudem wird es einen neuen Verbindungsweg vom Hauptplatz zum ehemaligen Reiterplatz geben. Dahinter ist ein öffentlicher Bereich vorgesehen, in dem sich alle Plankstadter - nicht nur die Vereinsmitglieder - sportlich betätigen können. Neben einem Ski-Stepper sollen dort auch Slacklines, also Spanngurte für Balanceübungen, angebracht werden. Außerdem geplant: ein DFB-Minispielfeld mit Bande. Die Sanierungen sind darauf ausgelegt, für die nächsten 20 bis 30 Jahre vorzuhalten. Die Kosten für den zweiten Bauabschnitt liegen bei rund 808.100 Euro. Der Gemeinderat hatte dafür erst kürzlich grünes Licht gegeben.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf rund 1,85 Millionen Euro. Darin eingeschlossen sind die Planungs- und Nebenkosten, um Beispiel für Baugenehmigung und Gutachten. Das Land Baden-Württemberg hat Fördergelder in Höhe von 297.500 Euro zugesagt, die restlichen 1,55 Millionen Euro übernimmt die Gemeinde selbst.