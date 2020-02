Von Marion Gottlob

Schwetzingen. Das ist nichts für Menschen mit Höhenangst. Wer die Wohnung im neunten Stock betritt, hat einen grandiosen Blick von Schwetzingen bis zum Schloss von Heidelberg. Von der nahen Schule können die Kinder senkrecht hochschauen und prüfen, ob der Bewohner zu Hause ist. Ein Junge hat schon gesagt: "Wenn du es eilig hast, dann kannst du mit dem Regenschirm zu uns herunterschweben." Ganz so ist es nicht. Peter Lemke lacht: "Das könnte ich nur ein einziges Mal tun. Ich nehme lieber den Fahrstuhl." Fast drei Jahrzehnte war er Moderator und Journalist beim Hessischen Rundfunk, seit mehr als 20 Jahren ist er Vorlese-Pate in Schulen und Büchereien der Region von Altlußheim bis Weinheim.

Gerade war er zu Besuch bei einer ersten Klasse. "Für dieses Alter wähle ich Märchen aus", erzählt er. Bei Schneewittchen übernahmen die Kinder begeistert die Rollen der leiblichen Mutter, des Jägers, der bösen Stiefmutter und natürlich des Schneewittchens. Aus sieben Zwergen wurden 15, so können alle mitmachen. Die Rolle des Orakel-Spiegels übernahm Lemke selbst. Mit Leichtigkeit trägt der frühere Radio-Sprecher mit seiner Stimme die Kinder durch die Geschichte. Er kennt Übungen für das Stimm-Training, so kann er sie lehren. Doch er selbst braucht diese Anleitung nicht, denn er verfügt mit seiner Stimme über eine natürliche Begabung.

Trotzdem war es zunächst offen, wohin sein Weg führen würde: Peter Lemke ist in Braunschweig aufgewachsen. Nach der Schule machte er bei der örtlichen Zeitung eine Lehre zum Offset-Drucker und wurde nach der Ausbildung übernommen. Dann ging er zur Bundeswehr und verpflichtete sich als Zeitsoldat: "Ich wollte fliegen lernen." Er absolvierte die Ausbildung auf einer einmotorigen Piaggio, das entspricht der Privatpiloten-Lizenz. Er erinnert sich an den ersten Alleinflug: "Na ja, das war schon ziemlich aufregend."

Eine Ausbildung zum Sanitäter schloss sich an. Er war aber auch als Sanitäter beim Hubschrauber-Training in den spanischen Pyrenäen dabei: "Ein einmaliges Erlebnis", erinnert er sich. Nach der Bundeswehr machte Peter Lemke die Meisterprüfung als Drucker. Bei der Deister-und Weser-Zeitung absolvierte er ein Volontariat als Journalist. Anschließend durchlief er zahlreiche Stationen. So arbeitete er unter anderem bei "Wellpappe" in Bruchsal. Dem Journalismus blieb er allerdings als freier Mitarbeiter in der Lokalberichterstattung für die Badischen Neuesten Nachrichten treu. Als Lemke hörte, dass der Radiosender RPR im Aufbau war, rief er einfach den Chefredakteur an. Der Radio-Mensch sagte am Telefon: "Oh ja, Sie klingen gut." Am Montag darauf kam es zum persönlichen Gespräch, am Mittwoch übernahm der Neuling eine erste Radio-Schicht – und damit war er dabei. Eine Zeit lang übernahm Peter Lemke Doppelschichten beim RPR und beim Hessischen Rundfunk. Die Autobahnstrecke nach Frankfurt wurde ihm vertraut. "Ich habe oft die Früh-Nachrichten gemacht. Dann bin ich um 3 Uhr aufgestanden und um 4 Uhr losgefahren. Um 5 Uhr habe ich in der Redaktion meine Texte geschrieben, und von 6 bis 11 oder 11.30 Uhr war ich auf Sendung." Es folgte von 1992 bis 2009 eine Festanstellung beim Hessischen Rundfunk. Wieder und wieder war er mit Kollegen unterwegs, um die Menschen vor das Mikrofon zu holen. "Das hat großen Spaß gemacht."

Sein Engagement für Kinder begann schon in dieser Zeit: Im Hessischen Rundfunk las Peter Lemke Krimis für Kinder. Die durften den Bösewicht erraten. "Es wurde auf allen Leitungen telefoniert." Nicht nur das. Über die Tochter einer Freundin kam er in Kontakt zu einem Kindergarten. Eine Betreuerin fragte ihn, ob er den Kindern vorlesen möchte. Spontan sagte er: "Ja, natürlich."

Inzwischen hat der 71-Jährige an einer Schule oder Bücherei nach der anderen "Ja" gesagt und ist Vorlese-Pate geworden – unter anderem in Schwetzingen, Brühl, Plankstadt, Ketsch, Eppelheim, Altlußheim oder auch Weinheim und Walldorf, sogar bis Ludwigshafen und Mannheim reicht sein Engagement. Für sein Kinderbuch-Regal hat ein Kind ein Bild gemalt: "Peters Bücherei". Der Vorleser liest auch gern eigene Geschichten. Seine erste Fantasiegeschichte "Das magische Buch und die Monstersonnenblume" kann sogar als E-Book bei Amazon heruntergeladen werden. Demnächst malen Kinder dazu Bilder, zudem soll die Geschichte auch gedruckt werden. Es müsste sich nur noch ein Verlag finden.

Peter Lemke engagiert sich noch anderweitig: Seit 2015 ist er "Chef" der Schwetzinger Carneval Gesellschaft und hat mit seiner Tatkraft neuen Schwung in die fünfte Jahreszeit der Spargelstadt gebracht. Daneben kennen ihn viele als Moderator beim Schwetzinger Weihnachtsmarkt. Als Stadtrat für die Freien Wähler gestaltet er die Geschicke der Großen Kreisstadt aktiv mit. Durch die Vermittlung der Freiwilligenagentur ist Peter Lemke außerdem seit sieben Jahren Leih-Opa für fünf Leih-Enkel. Vor allem das Engagement für die Kinder macht ihm Freude: "Mein Lohn ist die Begeisterung der Kinder."