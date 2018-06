Mannheim,/Heidelberg. (pol/mare) Zurzeit haben Betrüger wieder Hochkonjunktur - gerade im Internet. Besonders Studenten und Rentner sind davon betroffen. Die Polizei warnt vor der Masche der sogenannten Paketagenten.

Der Polizei Mannheim sind derzeit zwei Fälle bekannt: In einem nahm ein Rentner insgesamt 20 Pakte in zwei Monaten an und leitete diese ins Ausland weiter. Gegen ihn wird nun ermittelt. Entstandener Schaden: etwa 8000 Euro.

Eine in Mannheim wohnende Studentin nahm in einem Monat fast 30 Pakete an, die sie entsprechend weiterleitete. Die geschädigten Firmen machen nun einen Schaden von 9000 Euro geltend.

Die Polizei warnt daher ausdrücklich davor, ein Jobangebot als Paket- oder Warenagent anzunehmen.

Aber was macht ein Paketagent - oder auch Warenagent genannt - eigentlich?

Im Grunde ganz einfach: Sie nehmen zu ihnen geschickte Pakete an, drucken Etikette aus und schicken die Ware weiter. Dafür werden zwischen 20 und 25 Euro pro Paket versprochen.

Meistens befindet sich in den Päckchen über das Internet betrügerisch erlangte Ware. Diese wird unter falschen Identitäten und mit widerrechtlich erlangten Kreditkartennummern oder "gehackten" Paypal-Konten bestellt. Der Empfänger - also der Paketagent - leiten die Ware dann ahnungslos weiter ins Ausland oder an den nächsten Paketagenten. Damit soll dann der Weg der Warenzustellung verschleiert werden.

Aber wie so oft: Unwissenheit schützt vor Strafe nicht. Tatsächlich machen sich Paketagenten strafbar, sollten sie Verdacht schöpfen und sich nicht gleich an die Polizei wenden. Neben einem Strafverfahren wegen Geldwäsche, Betrugs und Beihilfe zu diversen weiteren Straftaten wird man zudem meist nicht vom "Arbeitgeber" entlohnt.

Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an eine der polizeilichen Beratungsstellen, Telefon: 0621/1741212 oder 0621/1741234.