Rhein-Neckar-Kreis. (dpa/pol/run/jubu/pr) Das Orkantief "Sabine" ist am Montagmorgen über Baden-Württemberg und die Region hinweggezogen, ohne die befürchteten großen Schäden zu hinterlassen. Zwar wurden zahlreiche Bäume entwurzelt, Straßen gesperrt und einige Dächer abgedeckt. Allerdings erlitten nur wenige Menschen Verletzungen, mindestens ein Autofahrer wurde schwer verletzt. "Noch ist alles glimpflich verlaufen", sagte ein Polizeisprecher im Lagezentrum des Innenministeriums am Morgen.

Die wirtschaftlichen Folgen von "Sabine" dürften dagegen immens sein. Denn wo das Tief über das Land fegte, fuhr kaum noch ein Zug. Zehntausende Pendler steckten fest und kamen nicht zur Arbeit. Auch Dutzende Starts und Landungen am Flughafen in Stuttgart wurden gestrichen.

Richtig los ging es ab ca. 3 Uhr am Montagmorgen, als die Polizei praktisch im Minutentakt zu Einsätzen in der gesamten Region gerufen wurde. Bis 7 Uhr wurden bisher insgesamt 107 Polizeieinsätze dokumentiert. Dabei waren die Gegenden um Weinheim/Ladenburg, Wiesloch/Sandhausen, Schwetzingen/Oftersheim und Sinsheim/Waibstadt besonders betroffen.

Zwanzig umgestürzte Bäume, die größtenteils auch auf Fahrbahnen wie die Autobahnen A5 und A6, sowie die Bundesstraßen B291,B292, B38, B39 und die Landesstraßen L532, L536, L546, L597 ragten, wurden beseitigt. Aufgrund der Aufräumarbeiten mussten teilweise die Straßen kurzfristig voll gesperrt werden.

In Sandhausen beschädigte ein umgestürzter Baum zudem ein Wohnhaus. In Mannheim wurden überwiegend Wellbleche, Baustellenschilder und Verkehrszeichen aus ihren Verankerungen gerissen. Über alle Fahrbahnen der B38a ragte kurz nach 3 Uhr ein Baum, der den Einsatz der Feuerwehr notwendig machte.

Der Schlossgarten in Schwetzingen ist aktuell gesperrt. Hier wird überprüft, ob es Sturmschäden gegeben haat. Die Sperrung wird voraussichtlich den ganzen Montag, womöglich noch Dienstag andauern.

Das Orkantief "Sabine" sorgte auch in Bammental für einige Einsätze. Die erste Alarmierung erfolgte um 2.11 Uhr. Von der Polizei wurde hier ein umgestürzter Baum auf der Landesstraße L600 gemeldet. Der Baum wurde zersägt und am Straßenrand gelagert. In weiterer Folge mussten weitere sechs Einsatzstellen abgearbeitet werden. Hierbei handelte es sich um umgestürzte Bäume, eine umgestürzte Baustellenabsicherung und ein gelöstes Blechdach.

In Meckesheim war auf der Landstraße Richtung Eschelbronn ein größerer Baum auf die Straße gefallen. Dieser wurde mittels Motorsäge zerkleinert und die Straße freigeräumt.

Zuvor hatte die Wehr ab 6.42 Uhr mehrere Sturmeinsätze: Ein Baum war auf die Zuzenhäuserstraße gefallen, ebenso auf die K4178 Richtung Lobenfeld. Beim Alten Rathaus wurde das Dach abgedeckt und ein Bauzaun und Absperrung am Dammweg waren umgefallen.

Die Gaiberger Feuerwehr rückte gegen 6 Uhr aus. Ein Baum lag auf Straße zwischen Gaiberg und Gauangeloch, der Baum wurde zersägt und am Straßenrand abgelegt.

Zwischen Ziegelhausen und Wilhelmsfeld gab es eine Vollsperrung. Die Abteilung Ziegelhausen der Heidelberger Feuerwehr wurde das erste Mal gegen 1.30 Uhr alarmiert. Ein Baum zwischen Wilhelmsfeld und Ziegelhausen blockierte die Fahrbahn. Die Straße ist durch den Baum aktuell noch voll gesperrt. Der zweite Einsatz kam gegen 4 Uhr, ein weiterer Baum blockierte die Fahrbahn in Ziegelhausen. Dieser konnte zügig entfernt werden. Unterwegs wurden mehrere Bauzäune und Mülltonnen wieder aufgerichtet.

Bereits am Sonntagabend erfolgte um 22.30 Uhr aufgrund der angekündigten Unwetterlage durch "Tief Sabine" ein Voralarm für das Führungshaus der Feuerwehr Neckargemünd. Seit 23 Uhr hielt daraufhin eine erste Schicht von insgesamt sechs Einsatzkräften die Stellung im Feuerwehrhaus. Die Nacht verlief relativ ruhig, doch ab etwa 4 Uhr am Montagmorgen wurden mehrere umgestürzte Bäume und umgekippte Bauzäune gemeldet. Die Einsätze im Stadtgebiet und den Stadtteilen Dilsberg und Mückenloch wurden von der Wehr abgearbeitet.

Die Feuerwehr gibt derweil eine aktuelle Warnung heraus: Der Torturm Dilsberg ist gesperrt, die Ortschaftsratssitzung am Montagabend fällt aus. Wegen herunterfallender Ziegel ist aktuell die Durchfahrt Torturm Dilsberg für Fahrzeuge aller Art gesperrt. Fußgänger können über die Jugendherberge außenherum laufen. Die Sperrung dauert voraussichtlich noch bis 15 Uhr, bis die Sicherungsmaßnahmen abgeschlossen sind.

Auch an der Örtlichen Verwaltungsstelle ist das Dach durch den Sturm beschädigt.

In Dossenheim mussten zwei Einsatzstellen abgearbeitet werden. Hierbei wurden eine Laterne gegen Absturz gesichert sowie eine Gartenhütte, die drohte weggeweht zu werden.

Ausgelöst durch das Orkantief "Sabine" sind vom Dach des Rathauses in Eppelheim Ziegel auf den Gehweg und auf den Gleisbereich der rnv gefallen. Der Gefahrenbereich wurde am Morgen abgesperrt. Aktuell sind die Absperrungen wieder aufgehoben, dass Dach wurde offenbar kontrolliert.

In der Nacht fielen zahlreiche Bäume um und blockierten Straßen und Autobahnen. Bei Spechbach kappte ein Baum die Überlandstromleitung und sorgte dafür, dass ein älteres Ehepaar in ihrem Haus keinen Strom mehr hatte. Bei Elsenz blockierte ein Baum eine Straße und sorgte für einen Feuerwehreinsatz.

Weil ein 48-jähriger Fahrer eines Sattelzuges am Montagmorgen gegen 8.30 Uhr nach eigenen Angaben von der tiefstehenden Sonne geblendet wurde, kam er bei der Fahrt auf der B39 bei Steinsfurt in Richtung Kirchhardt, kurz nach der Einmündung der L 592, nach rechts von der Straße ab. Dabei geriet er in den Grünstreifen und rutschte in die Böschung.

Während der Bergung durch eine Kranfirma musste der Verkehr durch die Feuerwehr und die Polizei umgeleitet werden. Gegen 10.15 waren die Bergungsarbeiten abgeschlossen und der Sattelzug konnte die Fahrt fortsetzen. Bei dem Unfall wurde ein Leitpfosten beschädigt und es entstand geringer Flurschaden.

Glück hatte auch der Fahrer eines Lkw auf der A6 bei Sinsheim. Er krachte in Richtung Heilbronn in einen umgestürzten Baum. Dabei splitterte die Windschutzscheibe seiner Fahrerkabine komplett, er blieb aber unverletzt. Länger dauert es derzeit auch auf der Bundesstraße 39. Zwischen Steinsfurt und Kirchardt hatte sich hier am Morgen ein Lastwagen im aufgeweichten Grünstreifen festgefahren. Die Bergung dauert noch mehrere Stunden an.

In Eppingen fiel ein Teil eines Lastwagens auf ein Auto, ein Mensch erlitt schwere Verletzungen.

Vergleichsweise glimpflich kam Heidelberg davon. Bis jetzt sind nur wenige Einsätze bezüglich umgestürzter Bauzäune und Baustellenschilder gemeldet worden. Die Höhe des Gesamtschadens lässt sich noch nicht beziffern. Es wird noch mit weiteren Polizeieinsätzen im Laufe des Montagvormittages in der gesamten Region gerechnet.

In Brühl gab es mehrere Einsätze: Um 9.10 Uhr wurde die Feuerwehr Brühl in den Taubenweg alarmiert. Ein Baum war durch den Sturm entwurzelt worden und gegen ein Haus gefallen. Die Einsatzkräfte beseitigten den Baum. Parallel wurde ein größerer Ast auf der alten L599 höhe Turnverein gemeldet. Dieser wurde ebenfalls beseitigt.

Zwischen Sonntag, 22.15 Uhr, und Montagmorgen 10 Uhr kam es im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Heilbronn zu circa 130 Einsätzen der Polizei. Der Main-Tauber-Kreis mit 16 Einsätzen blieb hierbei relativ verschont. Es handelte sich überwiegend um blockierte Fahrbahnen durch umgestürzte Bäume oder umherfliegende Gegenstände. Auf der A81 auf der Jagsttalbrücke kippte am Morgen in Fahrtrichtung Heilbronn ein Lkw um, nachdem er von einer Sturmböe erfasst wurde. Nach wie vor gehen beim Polizeipräsidium sturmbedingte Notrufe ein.

"Sabine" wirbelte zum Wochenbeginn auch die Reisepläne zahlreicher Pendler gewaltig durcheinander. Vor allem Bahnfahrer mussten Geduld aufbringen und improvisieren. Die privaten Betreiber Go-Ahead und Abellio wollten gemeinsam mit der DB Netz je nach Wetterlage und nach Erkundungsfahrten sowie eventuellen Reparaturarbeiten entscheiden, ob sie wieder anfahren können. Die ersten Züge am Morgen waren bereits in den Depots geblieben. "Es ist leider schon jetzt absehbar, dass die Störungen den ganzen Tag über andauern werden", teilte der Betreiber Go-Ahead mit.

Auch die Südwestdeutsche Landesverkehrs-AG (SWEG) mit Sitz im Schwarzwald stellte ihren Zugverkehr in Baden "bis auf weiteres" ein. Da die meisten Züge von privaten Bahnunternehmen wie Go-Ahead und Abellio auf den Gleisen der Deutschen Bahn rollen, kommt es bei den Privatbahnen in der Regel zu denselben Einschränkungen.

Der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) ließ Busse und Straßenbahnen zunächst in den Depots. Ab 12 Uhr lief der Verkehr aber schrittweise wieder an. Zeitgleich werden erste Werkstattbahnen auf die jeweiligen Schienenstrecken geschickt, um die Befahrbarkeit der Gleise sicherzustellen.

Auch die Deutsche Bahn stellte den Verkehr in der Region komplett ein. Betroffen waren der Fernverkehr, die Regionalbahnen und die S-Bahnen. Der Bahn-Verkehr nimmt aktuell den Betrieb nach und nach wieder auf, es kommt aber weiterhin zu erheblichen Beeinträchtigungen, Verspätungen und kurzfristigen Fahrtausfällen.

Die Bergbahn in Heidelberg fährt heute nur zwischen Kornmarkt/Altstadt und Molkenkur regulär. Der Verkehr zwischen Molkenkur und Königsstuhl ist wegen des Sturms eingestellt.

Vor Problemen standen am Morgen auch Eltern von Schulkindern: Weil es auf dem Schulweg gefährlich werden könnte, durften sich ihre Kinder vom Unterricht befreien lassen, wie das Kultusministerium in Stuttgart mitteilte. In einigen Regionen in Baden-Württemberg wurde sogar empfohlen, am Montag wegen des erwarteten Sturms zu Hause zu bleiben.

Derweil warnt das Kreisforstamt Rhein-Neckar vor Waldbesuchen. "Das Betreten des Waldes ist lebensgefährlich", warnt Amtsleiter Manfred Robens und ergänzt: Auch in den nächsten Tagen sei das noch sehr gefährlich: "Häufig treten Astabbrüche oder umstürzende Bäume erst mit Verzögerung nach einem Sturm auf. Das Kreisforstamt warnt deshalb dringend vor den Gefahren im Wald und rät von Waldspaziergängen bis Ende dieser Woche ab."

Aufgrund der verstreuten Lage der Sturmwürfe wird die Aufarbeitung noch Zeit in Anspruch nehmen. Bis alle Waldwege wieder frei sind, kann es deshalb noch einige Zeit dauern.

Update: Montag, 10. Februar 2020, 13.10 Uhr