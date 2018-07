Am Ende war die Entscheidung deutlich: In der Plankstadter Straße kommen nicht nur Geflüchtete unter. Foto: Lenhardt

Von Stefan Kern

Oftersheim. Es ist ein Dilemma, und eine wirklich zufriedenstellende Lösung gibt es nicht. Seit über einem Jahr schwelt das Unbehagen um den Neubau des Mehrfamilienhauses in der Plankstadter Straße. Am Ende kollidieren kommunale Vorstellungen mit den Förderrichtlinien aus Berlin und Stuttgart. Es geht um die Belegung dieses Neubaus. Wenn Oftersheim Fördergelder einstreichen will, dürfen nur Geflüchtete rein. Aber Verwaltung und Gemeinderat sind sich überwiegend einig: Der Neubau soll auch Einheimischen zur Verfügung stehen.

Man könne das der Öffentlichkeit kaum alles erklären, monieren nicht wenige Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung. Dabei ist das Ziel, das die Gemeinde mit dem Neubau verfolgt, schnell erklärt. "Es geht", so Bürgermeister Jens Geiß, "um bezahlbaren Wohnraum, und zwar für Geflüchtete und Einheimische." Genau hier liegt das Problem. Denn die maximale Förderung für das 2,1 Millionen Euro teure Projekt von knapp 850.000 Euro bekommt die Gemeinde nur, wenn sie in dem Neubau ausschließlich Geflüchtete unterbringt.

Wenn die Wohnfläche auf Geflüchtete und Einheimische aufgeteilt wird, gebe es aus den beiden Töpfen des "Kommunalinvestitionsfördergesetzes" und des "Förderprogramms Wohnraum für Flüchtlinge" noch Fördermittel in Höhe von rund 612.000 Euro, erklärte Geiß die Bedingungen. Wenn die Kommune die Wohnfläche ausschließlich Einheimischen zukommen lassen würde, sinke die Förderung auf Null.

"Es ist eine Konstellation, die den Zielen der Gemeinde diametral entgegenläuft", erklärte der Verwaltungschef. Denn erstens wolle man bezahlbaren Wohnraum für alle, und zweitens wolle man an der dezentralen Unterbringung festhalten. Nur Geflüchtete in dem Haus in der Plankstadter Straße unterzubringen würde dieses für die Integration so wichtige Ziel erschweren. Die beiden Ziele, dezentrale Unterbringung und die Inanspruchnahme der maximalen Förderung, waren für die Gemeinde also nicht vereinbar. Auch zahlreiche Interventionen über Landtags- und Bundestagsabgeordnete haben daran nichts geändert. Und so sah sich der Gemeinderat nun dazu gezwungen, zwischen seinem sozialen Anliegen und der finanziellen Verantwortung zu entscheiden. Und auch wenn das Ergebnis recht eindeutig aussieht, war das Grummeln nicht zu überhören. Am Ende sagten 18 gegen vier Ratsmitglieder "Ja" zur Belegung des Neubaus mit Einheimischen und Geflüchteten, und damit auch "Ja" zum Verzicht auf Fördermittel in Höhe von 235.000 Euro - immerhin etwas mehr als zehn Prozent der Gesamtsumme.

Und das verursachte bei allen Ratsmitgliedern Bauchschmerzen. Für Tobias Ober (Freie Wähler) ist die ganze Gemengelage unbefriedigend. Zwischen dem verantwortungsvollen Umgang mit Geld und der dezentralen Unterbringung "klafft ein Graben, der nicht zu überbrücken ist". Die Förderrichtlinien des Investitionsprogramms böten leider keinen Spielraum. Wichtiger als Geld sei für die Fraktionsmehrheit aber klar die ausgewogene Belegung des Hauses mit Einheimischen und Geflüchteten.

Eine Sicht, die Annette Dietl-Faude (CDU) teilte. "Unsere Aufgabe ist es, nicht nur für die Anschlussunterbringung von Geflüchteten, sondern auch für bezahlbaren Wohnraum für die eigenen Bürger zu sorgen." Zugleich würde damit auch den Ängsten vor einer Ghetto-Bildung die Grundlage entzogen. Ein Effekt, der auch Gudrun Wipfinger-Fierdel (SPD) wichtig war. Natürlich falle es schwer, auf Fördermittel zu verzichten, aber die Vermeidung von Strukturen, die Ghettoisierung begünstigten, sei wichtiger. Präventiv begegne man damit auch einer etwaigen Neiddebatte, die durchaus entstehen könne, wenn dieser Neubau nur Flüchtlingen zugute komme.

Für Patrick Schönenberg (Grüne) berührt die Debatte Grundsätzliches. "Wie wollen wir in den nächsten Jahren miteinander leben?", stellte er die Frage in den Raum. Es gehe um Geld, Neid und eine Gesellschaft, die mehr und mehr gegeneinander statt miteinander arbeite. Es gehe um steigende Mieten und einen zugleich kleiner werdenden Markt für günstige und bedarfsgerechte Wohnungen. Eine Front, an der die Verwaltung mit Bürgermeister Geiß an der Spitze eindeutig zu wenig aktiv sei, so Schönenberg.

Am Ende aber unterstützten die Grünen die Kompromisslösung - anders als Peter Pristl (FDP). Für ihn ist der Verzicht auf die Maximalförderung nicht vertretbar. Trotz aller durchaus nachvollziehbaren Argumente - Ghettoisierung, Neiddebatte - und auch dem befürchteten Wertverlust von umliegenden Gebäuden, sei der Verzicht ein Fehler. Das Geld würde gerade für die anstehenden Großprojekte, wie dem Rettungszentrum, der Sportanlagen-Sanierung, den Kindergärten und diversen Verkehrsmaßnahmen gebraucht. Mit dieser Argumentation konnte er sich am Ende jedoch nicht durchsetzen.

Völlig problemlos vergab der Gemeinderat direkt anschließend an die Diskussion den rund 177.000 Euro teuren Auftrag für die Herstellung der Außenanlage und Freiflächen beim Neubau in der Plankstadter Straße an die Firma "Rapisarda Tief- und Straßenbau" aus Angelbachtal.