Von Stefan Kern

Oftersheim."Dem Wald geht es nicht gut", sagt Forstbezirksleiter Philipp Schweigler und meint damit auch den Hardtwald. Sozusagen auf Sand gebaut, ist er der Trockenheit besonders ausgeliefert. "Uns trifft es hier schon sehr hart", erklärt der Forstexperte beim Tag des Waldes, den die Oftersheimer am Sonntag rund um die Grillhüttefeiern. Aber: Es gebe auch Anlass zur Hoffnung. "Der Wald wird sich verändern und ein ganz anderer werden. Doch er wird bleiben."

Auch die baden-württembergische Waldkönigin Johanna Eich war am Sonntag vor Ort. Foto: Lenhardt

Johanna Eich, die amtierende baden-württembergische Waldkönigin, sieht das ähnlich. Die junge Frau aus Sulzfeld bei Eppingen studiert Forstwirtschaft. Der Wald sei ein Teil von ihr, betont sie im Gespräch mit der RNZ. Schon ihr Großvater habe ihr die Liebe zum Wald vorgelebt. Der Wald und seine Tiere gehörten für sie irgendwie zur Familie. Und so überrascht es nicht, dass sie den Wald bei seinem Wandel unbedingt unterstützen will. Allein werde er es auch nicht schaffen, meint Schweigler. Wärme- oder gar Hitzeperioden habe es in den vergangenen Jahrtausenden immer wieder gegeben. "Aber noch nie stieg die Erwärmungskurve so schnell wie heute."

Auch Landrat Stefan Dallinger, Bürgermeister Jens Geiß und die Vorsitzende des Vereinskartells, Silvia Höfs, sorgen sich um den Hardtwald. Nachdem die "Karlsruher Parforcehornbläser Markgraf von Baden" das Fest nach dem traditionellen Gottesdienst musikalisch eröffnet haben, bringen sie erst einmal ihre Freude darüber zum Ausdruck, an diesem Tag überhaupt dort stehen zu dürfen. In Zeiten von Corona sei das nicht selbstverständlich, so Geiß.

Die "Karlsruher Parforcehornbläser Markgraf von baden" sorgten für Unterhaltung. ​Foto: Lenhardt

Das Programm hat dennoch gelitten: Die Vereine dürfen weder Essen noch Trinken anbieten, und es gibt kein Kinderprogramm. Vielleicht ist das ein Grund dafür, dass der Tag des Waldes in diesem Jahr mit ein paar Dutzend Besuchern eher klein ausfällt. Ein kleines Volksfest, das der Tag des Waldes seit 1978 auch immer war, sei derzeit einfach nicht angezeigt, meint der Bürgermeister. Trotzdem ist der Tag wichtig. Für Dallinger ist allein die Tatsache, dass es diesen Tag gibt, ein gutes Zeichen. Der Aktionstag rufe den Menschen das Thema in all seiner Komplexität immer wieder ins Bewusstsein. Denn nur was man kenne, sei man bereit, zu schützen. Und geschützt werden muss der Wald allemal.

Insgesamt 80 Prozent aller Wälder in Deutschland wiesen Schäden auf, erklärt Höfs. Hitze, Dürre und Schädlinge hätten sich als fatale Kombination erwiesen. Vor allem die extrem heißen und trockenen Jahre 2018, 2019 und 2020 hätten dem Wald zugesetzt und eine Entwicklung befördert, die auch durch dieses eher regenreiche Jahr nicht mehr aufgefangen werden könne, so Schweigler.

Die Wärmeentwicklung durch den menschengemachten Klimawandel verlaufe hundertmal schneller als alles, was die Wissenschaft in der Geschichte der Erde bisher verzeichnet habe. Eine natürliche Anpassungsreaktion dürfte bei diesem Tempo ausgeschlossen sein. Hinzu kämen weitere Probleme wie fremde Arten, die den einheimischen Pflanzen weiter zusetzen und sie im schlimmsten Fall sogar verdrängen. Ein Pilz habe zum Beispiel dafür gesorgt, dass Ulmen und Eschen in der Region fast nicht mehr vorkommen. Welche Veränderungen wo und wie auftreten, wisse man noch nicht. "Aber sie werden auftreten." Um den Wald zukunftssicher zu machen, lohne sich ein Blick in die Mittelmeerregion. "Wie im Süden werden die Wälder hier lichter. Es wird weniger Bäume pro Hektar geben, und sie werden kleiner."

Die wichtigste Devise für die Forstarbeit sei die Vielfalt. "Einen stabilen Wald erreicht man nur, wenn möglichst viele verschiedene Arten vorkommen", so Schweigler. Die Fichte als dominierender Baum in deutschen Wäldern dürfte deshalb bald Geschichte sein. Dafür gebe es in Zukunft vielleicht mehr Libanon- oder Atlas-Zedern. Ein aktuelles Erfolgsbeispiel aus dem Hardtwald sind die Stieleichen. "Die machen gerade wirklich Hoffnung", sagt Schweigler.

Das freut vor allem die vierjährigen Zwillinge Jonas und Lukas. Der Wald ist für sie nicht nur ein Ort zum Pilze sammeln, sondern auch ein genialer Abenteuerspielplatz. Die beiden Töchter von Bürgermeister Jens Geiß, Lilli und Lotta, sehen das genauso: "Im Wald macht einfach alles Spaß!"