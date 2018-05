Unbekannte haben Bauschutt an der Straße Richtung Golfplatz entsorgt. Foto: zg

Oftersheim. (RNZ) Müllablagerungen in der Landschaft kommen auch in Oftersheim vor - zum Ärger für Förster und Spaziergänger. Aus aktuellem Anlass weist die Verwaltung darauf hin, dass es illegal ist, Bauschutt im Wald zu entsorgen. Diesmal haben Unbekannte ihren Müll an der Straße Richtung Golfplatz abgeladen.

Mit dem gemeindeeigenen Entsorgungssystem kann Bauschutt und anderer Abfall auf legalem Weg entsorgt werden. Die Verwaltung weist darauf hin, dass es für fast jede Art von Müll Sammelaktionen durch die AVR gibt. Zusätzlich können bei den AVR-Anlagen Ketsch, Wiesloch und Sinsheim Sperrmüll, Altholz, Bauschutt, Bauabfälle und Schadstoffe auch selbst abgeliefert werden. Die entsprechenden Sammel- und Öffnungstermine stehen im AVR-Abfallkalender.

Info: Die Gemeinde bittet Zeugen illegaler Müllentsorgung, das Bauamt unter Telefon 06202/ 59 72 08 oder E-Mail an Bauamt@Oftersheim.de, oder das Ordnungsamt unter 06202/ 59 71 07 oder Ordnungsamt@Oftersheim.de zu informieren.